El gobernador constitucional del estado de Nayarit, Miguel Ángel Navarro Quintero, presentó este jueves 19 de marzo, el Fondo Soberano Nuevo Nayarit (FOSONN), un esquema que permitirá movilizar recursos mediante asociaciones estratégicas con capital privado, priorizando la certeza jurídica, sostenibilidad y transparencia.

En conferencia de prensa desde la Ciudad de México, el mandatario estatal también presentó el Fondo de Ahorro Nayarit (FAN) para fortalecer el sistema de pensiones y así garantizar de forma transparente los derechos laborales de trabajadores.

“Lo que hicimos es hacer un fondo de donde no había, pero además garantizar un fondo de pensiones de un modelo para que el trabajador goce de acuerdo al marco de la ley. Por eso tenemos que llegar a acuerdos (...) no es el éxito de una persona, yo creo que es el éxito de todos, todos le hemos dado gobernabilidad a Nayarit”, expresó.

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Con ambas estrategias, se busca que los trabajadores puedan tener el control de sus ahorros y puedan consultar las aportaciones que realizaron en años anteriores. Explicó que las pensiones son vitalicias y protegen a los familiares del empleado en caso de fallecimiento. Puntualizó que las aportaciones se reciben de manera quincenal para después invertirlo a largo plazo y así obtener mayores rendimientos.

Nayarit lanza fondo soberano y esquema de ahorro (189/03/2026). Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

“Las aportaciones voluntarias muchas veces el trabajador no las puede hacer. Aquí es donde viene la diferencia de que tenemos activos recuperados en Nayarit por diferentes circunstancias, activos que tienen un valor supuesto de alrededor de 50 mil millones de pesos”, refirió.

Explicó que los activos representan escenarios de inversión mixta en el cual Nayarit aporta el terreno con inversión privada al proyecto. Señaló que han negociado ganancias de hasta 18% que después son invertidas de forma permanente.

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“¿Y esto a dónde va destinado? Va destinado en un 49% a las cuentas individuales para potencializarlas y un 51% para inversión social y para legislar para un ahorro para los niños y jóvenes Entonces, aquí potencializamos, pero además hacemos todo esto en comunicación estrecha con la presidenta (Claudia Sheinbaum) que ha mostrado un gran apertura y un gran apoyo ante el propósito social”, dijo.

El FOSONN busca promover un desarrollo integral, inclusivo y sostenible, alineado con prácticas internacionales que genere bienestar regional, atracción de turismo responsable y fortalecimiento del sistema económico local.

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