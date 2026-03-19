Trabajadores de los 20 planteles del Colegio de Bachilleres en la Ciudad de México y el Estado de México iniciaron una huelga en el primer minuto de este jueves, ante la falta de respuesta a su Contrato Colectivo de Trabajo y a un pliego petitorio de 14 demandas.

El Sindicato Independiente Nacional de Trabajadores del Colegio de Bachilleres (SINTCB) informó que tres de las demandas no registran avances. Entre ellas, la liberación de 241 plazas administrativas sin titular para su asignación mediante contratación o procesos internos; el pago retroactivo por cambio de categoría docente con fecha al 18 de agosto de 2025; y la ausencia de una propuesta institucional para atender estos puntos.

El sindicato señaló que en otras demandas existen avances parciales, como la entrega de nombramientos actualizados para personal docente y administrativo, así como el cambio de estatus laboral de trabajadores administrativos que cubren interinatos, quienes podrían acceder a plazas definitivas en caso de liberarse legalmente.

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También se planteó el respeto a los horarios del personal docente, de modo que cualquier modificación sea notificada y aceptada previamente por el trabajador y el sindicato. Asimismo, se incluye la entrega de materiales y ropa de trabajo, así como capacitación previa para impartir asignaturas en una academia distinta.

El pliego petitorio contempla además la justificación de incidencias en registros de entrada y salida en planteles y oficinas generales, la no sustracción de funciones al personal administrativo y el pago de facturas por aparatos ortopédicos y prótesis.

Por su parte, el Colegio de Bachilleres (Colbach) indicó que mantiene disposición al diálogo y revisará el pliego petitorio. Informó que en los últimos dos años ha implementado acciones para mejorar las condiciones laborales, entre ellas una política de bienestar para personal administrativo, un proceso de homologación salarial progresiva con incrementos retroactivos y la regularización de 477 docentes.

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Añadió que también ha impulsado programas de formación y actualización docente y directiva, procesos de promoción y recategorización, así como mejoras en la normatividad interna y en las condiciones materiales, tecnológicas y organizativas.

El Colbach señaló que continuará con las mesas de trabajo para buscar acuerdos con el sindicato.

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