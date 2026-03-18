La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) contempla entre sus movilizaciones, activar un nuevo paro indefinido de labores tal como el realizado en 2025, que duró poco de tres semanas, afirmó Filiberto Frausto Orozco, secretario general de la sección 34 del SNTE y de la CNTE en Zacatecas.

"Si no hay alguna respuesta, si no hay el ofrecimiento de una mesa de trabajo y el esbozo de algún proyecto que nos permita atisbar de que habrá posibilidades de que en el corto plazo haya una iniciativa de ley que permita la construcción de un sistema de pensiones solidario, nos veremos en la necesidad de un hacer un paro indefinido de labores, en el que participarían alrededor de 500 mil maestros y maestras", dijo.

En charla con EL UNIVERSAL, Frausto Orozco, indicó que "en este momento se está llevando a cabo un brigadeo, un ejercicio de toma de conciencia con muchos maestros en el país para que se unan a las movilizaciones.

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"Nosotros en Zacatecas lo estamos haciendo como otras secciones también que tienen esas condiciones y yo creo que por el sentir, por la toma de conciencia, por la información que tiene el magisterio, por el enojo que hay, puede ser que alcancemos una cifra histórica en esta jornada de lucha. Pudiéramos considerar quizá superar el medio millón de maestros movilizados", comentó.

El líder centista zacatecano, deploró las vallas que este miércoles fueron colocadas alrededor de Palacio Nacional, y señaló que "así hemos visto el Palacio Nacional desde hace años. No lo normalizamos, no lo aceptamos, pero tampoco nos extraña. Eso de que es un gobierno humanista, sólo es una vacilada".

Por la tarde, los y las dirigentes de la Coordinadora Nacional se reunirán en la sede de la Sección 9 de la CNTE, ubicada en el Centro Histórico, para analizar y discutir las movilizaciones que se llevarán a cabo mañana.

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