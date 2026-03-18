Previo a terminar con la marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en el Zócalo capitalino, se registró un enfrentamiento entre integrantes de la Coordinadora y policías de Tránsito de la CDMX sobre la calle 5 de mayo.

Hasta el momento no reportan heridos en el lugar por donde decenas de manifestantes arribaron con rumbo al Zócalo Capitalino. En enfrentamiento fue con groserías, gritos, jaloneos y algunos golpes en la calle 5 de mayo.

En videos captados por El Gran Diario de México, se observa que manifestantes empujan una patrulla con gran fuerza y en respuesta, elementos intentan calmarlos.

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⚠️ Tensión en las calles



Se reporta un enfrentamiento entre integrantes de la CNTE y policías de Tránsito en la CDMX.#VIDEO: Eduardo Dina | EL UNIVERSAL 📸 pic.twitter.com/qiej8sopvt — El Universal (@El_Universal_Mx) March 18, 2026

Una camioneta de sonido de la CNTE intentó ingresar al Zócalo y ante la negativa de elementos de tránsito se desató el enfrentamiento. Minutos más tarde, y al grito de "¡Sí se pudo!", los centistas celebraron que Tránsito de CDMX cedió el paso a vehículos de la CNTE rumbo al Zócalo.

Ante el bloqueo de su vehículo de sonido, los docentes del magisterio disidente comenzaron a mover las patrullas de Tránsito, incluso con elementos al interior.

Además, por la banqueta intentaron acceder con la camioneta y los comercios tuvieron que bajar sus cortinas.

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"¡Déjenlos pasar, déjenlos pasar!", gritaban los integrantes de la Coordinadora. Los policías capitalinos y los maestros intercambiaron groserías, gritos, jaloneos y algunos golpes.

"¡No queremos represión, no queremos represión!", gritaban algunas maestras mientras se registraba la agresión.

Después de varios minutos, la policía de Tránsito cedió el paso al vehículo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación.

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