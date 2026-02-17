Más Información

Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; viento permite dispersión de contaminantes

Suspenden Fase 1 de Contingencia Ambiental en el Valle de México; viento permite dispersión de contaminantes

SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López; este es el oficio íntegro sobre su destitución

SEP pide a Marx Arriaga entregar unidad a su sucesora Nadia López; este es el oficio íntegro sobre su destitución

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Con cuadro de su tocayo, Marx deja la oficina de la SEP y toma el Metro; niega moches y malos tratos a trabajadores

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Tras casi 100 horas atrincherado, sale Marx Arriaga de la SEP tras notificación de despido; "¡no estás solo!", le gritan

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Auditoría advierte presuntos actos de corrupción en Pemex; son por más de 2 mil mdp

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

Sube a 31 fallecimientos por sarampión en México; van 9 mil 850 contagios

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación () anunció que este miércoles iniciarán una jornada nacional de volanteo con el fin de instalar una huelga nacional hacia marzo, esto con el fin de que el gobierno federal cumpla sus exigencias sobre derechos laborales.

En conferencia de prensa, representantes de las secciones 22 en Oaxaca, 34 en Zacatecas y 14 en Guerrero adelantaron que el próximo 1 de marzo llevarán a cabo su asamblea nacional, en la que decidirán la fecha en que se instalará la huelga nacional.

Las exigencias para realizar esta huelga nacional son: la abrogación de la ley del ISSSTE del 2007, la abrogación de la reforma educativa Peña-AMLO y el aumento al 100% en el salario del magisterio.

Lee también

“La historia demuestra que ningún derecho se ha ganado sin lucha. Gobierno, quien gobierna los derechos defienden, por una jubilación digna y por la defensa de los derechos laborales. Sin solución, no rodará el balón”, dijo Elvira Morales, secretaria de la sección 14.

Conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) este martes 17 de febrero de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL
Conferencia de prensa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) este martes 17 de febrero de 2026. Foto: Diego Simón Sánchez/ EL UNIVERSAL

Por su parte, Filiberto Orozco, líder de la sección 34, aseguro que la jornada de brigadeo y volanteo nacional se realizará a partir de este miércoles, con el fin de sumar a más trabajadores , entre ellos, trabajadores de la salud para que participen en la huelga y paro de labores con rumbo a la celebración del mundial de fútbol.

“Nuestro interés, no es solamente que se atiendan las necesidades del magisterio o de los trabajadores de la educación, sino que se sumen otros sectores, queremos diálogo con otros sindicatos de instituciones que coticen al ISSSTE”, señaló.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

em/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]