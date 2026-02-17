Martí Batres, titular del ISSSTE, destacó el avance del programa La Clínica es Nuestra, por lo que se está convocando a las asambleas el sábado 21 de febrero a las 11:00 horas.

En la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, Batres destacó la implementación de este programa en todas las unidades médicas del ISSSTE y pueden participar todas las personas derechohabientes.

El presupuesto a aplicar es de 375 millones de pesos para beneficiar a 650 unidades médicas.

“Cada unidad cuenta con un presupuesto y dicho presupuesto se va a ejercer a través de los comités de salud y bienestar, que son elegidos en las asambleas”, destacó al mencionar ventajas como mejoramiento en equipamiento e infraestructura.

Aseguró que hay “una enorme rapidez” en la aplicación de los recursos porque se ejerce como programa social.

IMSS aumenta becas de residencia

Zoé Robledo, director del IMSS, mencionó la ampliación de becas para residencias y apuntó que el Instituto forma cerca de la mitad de todos los médicos y médicas especialistas del país.

Robledo mencionó el egreso de 7 mil 432 médicos especialistas de residencias, de 2006 a 2026, y vendrá la búsqueda de su contratación.

En los dos últimos años, refirió, son más de 20 mil becas para curar alguna de las residencias. “Entonces, era una inversión fundamental poderla hacer. El resultado es que en los últimos ocho años habremos ofrecido 71 mil becas de alguna de las residencias, esto entre 2018 y 2026”, apuntó.

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza la conferencia matutina "las mañaneras del pueblo”. Ciudad de México, 17 febrero 2026. Foto: Luis Camacho | El Universal

