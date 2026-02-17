La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reportó que el Secretario de Salud, David Kershenobich, se encuentra enfermo de influenza.

Durante la conferencia mañanera de este martes 17 de febrero en Palacio Nacional, Kershenobich se ausentó de la presentación del reporte de salud y sobre la situación del sarampión en México.

“El doctor Kershenobich ahora no viene, anda medio malo de influenza, pero ya está bien, sin problema, pero está guardado en casa”, informó la titular del Ejecutivo federal.

Desde octubre de 2024, el médico cirujano de 83 años de edad se desempeña como secretario de Salud de México.

