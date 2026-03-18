La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició un paro de labores de 72 horas que incluye la instalación de un plantón en el zócalo de la capital del estado, tomas de casetas de peaje, bloqueos carreteros, la toma de la refinería de Salina Cruz y plazas comerciales, entre otras acciones.



Las movilizaciones y protestas se realizarán en municipios de las diferentes regiones del estado con el 80 por ciento de sus agremiados, pero principalmente en la capital del estado. El 20% restante de sus agremiados viajó a la Ciudad de México para participar en las acciones coordinadas por la CNTE.

En la región Valles Centrales, donde se encuentra la ciudad de Oaxaca, contempla la toma de Ciudad Administrativa, las instalaciones de Pemex, plazas comerciales y Ciudad Judicial.

En la región de la Cuenca del Papaloapan, bloqueos carreteros en el Puente Caracol y Puente Papaloapan. En la región del Istmo de Tehuantepec, la toma permanente de la refinería de Salina Cruz y una marcha en esta ciudad.

Mientras que en la región de la Mixteca, tienen contemplado la toma de la caseta de peaje de Huitzo de la autopista Oaxaca - Cuacnopalan; en la región Sierra, plantones en plazas públicas y centros comerciales; en la región Cañada, toma de oficinas de gobierno y bloqueos carreteros; y en la región Costa, la toma de la caseta de peaje de la autopista Oaxaca - Puerto Escondido, toma de centros comerciales y bloqueo a instalaciones públicas.



