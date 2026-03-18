Más Información
Pemex anuncia creación de la “Comisión Consultiva del Petróleo”; será presidida por Cuauhtémoc Cárdenas
Sheinbaum invita al rey Felipe VI de España a asistir al Mundial; la Casa Real destaca "relación fraternal" de amistad
Cae en CDMX “Lobo Menor”, vinculado al homicidio de un excandidato presidencial en Ecuador; se le señala como líder de “Los Lobos”
EU impone fianza de 15 mil dólares para visas de turismo; se aplicará a 12 países, ¿incluye a México?
El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició hoy un paro de labores de 72 horas como parte de los acuerdos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), conformada por secciones sindicales del SNTE de diversos estados del país, para exigir una mesa de negociación directa con la presidenta de la república, Claudia Sheinbaum Pardo.
Estados 02:27 PM
Oaxaca
Juchitán, Oax. – Docentes de la sección 22 que laboran en la región del Istmo de Tehuantepec marcharon este miércoles en la ciudad de Salina Cruz, en el marco del aniversario de la expropiación petrolera y del inicio del paro nacional de 72 horas.
Después de caminar sobre la avenida de los Cuatro Carriles, desde el puente de la refinería, los profesores llegaron a las inmediaciones del palacio municipal, donde los oradores exigieron seguridad para las escuelas, docentes, alumnos y padres de familia.
En el mitin, los docentes condenaron el hecho de violencia que se registró ayer en un centro de educación preescolar de Juchitán, donde fue asesinado a balazos un padre de familia, mientras la comunidad escolar participaba en un festival con motivo de la primavera.
Los profesores, procedentes de los principales municipios del Istmo, también se pronunciaron a favor de la eliminación de las reformas al ISSSTE y exigieron el retorno del esquema de jubilación a los 30 años de servicio.
En el marco de la jornada del paro nacional convocado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los maestros del Istmo regresarán mañana a Salina Cruz, para manifestarse frente a la refinería “Antonio Dovalí Jaime”.
Lee también Por una selfie, joven resbala y cae a un barranco de aproximadamente 25 metros de profundidad en Tamaulipas; fue rescatado con éxito
Estados 11:58 AM
Oaxaca
La Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inició un paro de labores de 72 horas que incluye la instalación de un plantón en el zócalo de la capital del estado, tomas de casetas de peaje, bloqueos carreteros, la toma de la refinería de Salina Cruz y plazas comerciales, entre otras acciones.
Las movilizaciones y protestas se realizarán en municipios de las diferentes regiones del estado con el 80 por ciento de sus agremiados, pero principalmente en la capital del estado. El 20% restante de sus agremiados viajó a la Ciudad de México para participar en las acciones coordinadas por la CNTE.
En la región Valles Centrales, donde se encuentra la ciudad de Oaxaca, contempla la toma de Ciudad Administrativa, las instalaciones de Pemex, plazas comerciales y Ciudad Judicial.
En la región de la Cuenca del Papaloapan, bloqueos carreteros en el Puente Caracol y Puente Papaloapan. En la región del Istmo de Tehuantepec, la toma permanente de la refinería de Salina Cruz y una marcha en esta ciudad.
Mientras que en la región de la Mixteca, tienen contemplado la toma de la caseta de peaje de Huitzo de la autopista Oaxaca - Cuacnopalan; en la región Sierra, plantones en plazas públicas y centros comerciales; en la región Cañada, toma de oficinas de gobierno y bloqueos carreteros; y en la región Costa, la toma de la caseta de peaje de la autopista Oaxaca - Puerto Escondido, toma de centros comerciales y bloqueo a instalaciones públicas.
Lee también Queman vivienda de una mujer adulta en Santiago Juxtlahuaca, Oaxaca; familiares piden esclarecer los hechos
Estados 12:03 PM
Chiapas
Tuxtla Gutiérrez. - Maestros de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) marchan este miércoles en Tuxtla Gutiérrez en el inicio del paro estatal de actividades de 72 horas para exigir la reanudación de la mesa nacional de diálogo y negociación con la presidenta Claudia Sheinbaum.
Los docentes que están integrados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron la manifestación de la fuente de la Diana Cazadora, ubicada al oriente de esta ciudad, hacia la sede del gobierno estatal en la zona céntrica, donde realizarán un mitin y harán la declaratoria del paro de labores que se prolongará durante tres días.
En el pliego petitorio de la disidencia magisterial de Chiapas destaca la demanda de abrogación de la reforma educativa y de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE).
Isael González Vázquez, dirigente de la Sección 7, ha enfatizado que ambas reformas hasta el momento se encuentran intactas, y durante el actual gobierno de Morena no se han obtenido señales de solución debido a la falta de diálogo formal por parte del gobierno federal.
CNTE acusa represalias contra maestros que protestan en México; señala destitución y descuentos en más de 20 mil casos
Con información de Óscar Gutiérrez, Alberto López Morales y Juan Carlos Zavala / corresponsales
afcl/LL/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]