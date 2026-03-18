Por segunda ocasión y bajo el mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum, las y los docentes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), volvieron a movilizarse en la Ciudad de México y en 22 estados del país para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE 2007, aumento salarial y la basificación de los trabajadores de la educación, entre otros.

Bajo consignas como "¡Duro, camarada!", "¡Educación primero, al hijo del obrero, educación después, a hijo del burgués!", "La CNTE vive, la lucha sigue" y "Cuando el pueblo se levante por pan, libertad y tierra, temblarán los poderosos de la costa hasta la sierra", los y las centistas iniciaron su marcha hacia el Zócalo capitalino, donde permanecerán en plantón.

Con pancartas en la que se lee "Presidenta: El balón está en la cancha", amagaron a la Jefa del Ejecutivo para que se reúna con la CNTE, dado que en caso contrario endurecerán sus movilizaciones durante la Copa Mundial de Fútbol 2026.

Lee también EN VIVO Marcha de la CNTE en la CDMX; minuto a minuto de la movilización de este 18 de marzo

Integrantes de la CNTE comienzan a llegar al Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Zócalo capitalino (18/03/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

CNTE acusa represalias contra maestros que se protestan

"Le señalamos a la titular del Ejecutivo Federal que hace exactamente un año, el pasado 18 de marzo del 2025, presentó a la CNTE un documento que forma parte de una práctica reiterada de incumplimiento como quedó demostrado en la no reinstalación de los maestros destituidos de manera injustificada; tampoco respetó lo siguiente que ella plasmó en ese documento en el que el gobierno mexicano reiteró su compromiso con el respeto a la libre manifestación y expresión y la no represión", señalaron.

Exigieron que se detengan los mecanismos de control y castigo laboral, expresados en descuentos y sanciones administrativas a los trabajadores de la educación que participan en las movilizaciones de la CNTE.

"Tenemos esta carpeta con casi 20 mil casos de trabajadores de la educación de las secciones 9, 10 y 11 de la Ciudad de México que implica descuentos por casi 40 millones de pesos por la participación en esta lucha.

Lee también Centro Histórico amanece blindado ante megamarcha de la CNTE; prevén bloqueos y afectaciones viales

"La exigencia de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación es que deben ser reintegrados estos descuentos y el cumplimiento cabal de la palabra de la Presidenta", dijo Pedro Hernández, líder de la Sección 9.

Magisterio arremete contra blindaje en Palacio Nacional

Colocan vallas en calles aledañas a Palacio Nacional por mega marcha de la CNTE (17/03/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

En conferencia de prensa, lamentó que hayan amurallado Palacio Nacional, al considerar que es contrario al humanismo que pregona el gobierno de la llamada cuarta transformación.

"Nos encontramos con todo lo contrario, con un Palacio cercado por estructuras metálicas, lejos de ese discurso que se emite desde el Palacio Nacional al decir que hay humanismo y diálogo, pues el diálogo no se ve con ese espacio amurallado que hemos encontrado en este día, en el inicio del paro de 72 horas.

"Por eso hacemos este llamado. Si bien hoy salimos a las calles en un paro de 72 horas", señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/apr