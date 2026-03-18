La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) alista una marcha que se prevé inicie a las 9:00 horas de este 18 de marzo desde el Ángel de la Independencia, pasando sobre Paseo de la Reforma y con destino al Zócalo capitalino.

Se espera que las y los maestros también inicien un paro de labores para exigir la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de la llamada cuarta transformación, así como un aumento salarial del 100% y mejores condiciones laborales. Sigue aquí la cobertura completa de las movilizaciones en CDMX.

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Sigue las últimas noticias sobre las movilizaciones de la CNTE

Nación 09:45 AM Sigue instalación de plantón en el Zócalo capitalino En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se pudo observar que continúa la instalación de casas de campaña de integrantes de la CNTE en el Zócalo capitalino. Se observan más de una docena de tiendas instaladas, algunas permanecen vacías y cuentan con letreros que identifican a las delegaciones de origen de estados como Chiapas y Oaxaca, entre otras entidades.



Sigue instalación de plantón de la CNTE en el Zócalo capitalino (18/03/2026). Foto: Salvador Corona / EL UNIVERSAL

Nación 09:41 AM Maestros de la CNTE alistan paro de 72 horas y mega movilización en México Integrantes de la CNTE se organizan en Paseo de la Reforma para dar inicio al paro de 72 horas y la mega movilización encabezada por secretarios, la sección 22 y organizaciones de Oaxaca, Guerrero y Michoacán.



Nación 09:07 AM Integrantes de la CNTE comienzan a llegar al Ángel de la Independencia; esto exigen Minutos antes de las 09:00 horas de este miércoles 18 de marzo, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) comenzaron a llegar al Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Zócalo de la CDMX, como parte de un paro de 72 horas.

En camiones provenientes de distintos estados, los docentes de diferentes secciones realizaran un plantón en el Zócalo en demanda de la reanudación del diálogo con la presidenta Claudia Sheinbaum, abrogación de la reforma educativa, abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, aumentó salarial del 100 % al sueldo base y homologación de las prestaciones.

También exigen un alto a la represión económica a los trabajadores de la educación en la CDMX.

De acuerdo con la convocatoria de la CNTE, también se prevé que asistan a manifestarse a algunas embajadas.

Integrantes de la CNTE comienzan a llegar al Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Zócalo capitalino (18/03/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Integrantes de la CNTE comienzan a llegar al Ángel de la Independencia para marchar rumbo al Zócalo capitalino (18/03/2026). Foto: Eduardo Dina / EL UNIVERSAL

Nación 08:55 AM A minutos de iniciar la marcha de la CNTE, las calles lucen con pocos manifestantes A minutos de que inicie la mega marcha convocada por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), los alrededores del Ángel de la Independencia lucen con pocos manifestantes y la presencia de más medios de comunicación. El paso de vehículos y transporte público es normal hasta el momento.



A minutos de iniciar la marcha de la CNTE, las calles lucen con pocos manifestantes (18/03/2026). Foto: Sharon Mercado / EL UNIVERSAL

Nación 08:38 AM Presidenta Sheinbaum hace un llamado a la manifestación pacífica Durante su conferencia mañanera de este 18 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que se han tenido reuniones con la Secretaría de Gobernación y la Secretaría de Educación Pública sobre el plantón de la CNTE en el Zócalo capitalino y el paro de 72 horas. Además pidió a las y los integrantes de la Coordinadora que si se van a manifestar sea de manera pacífica.



Nación 08:33 AM CNTE alista movilizaciones en Oaxaca Mientras que en la CDMX se espera que la marcha inicie a las 9:00 horas desde el Ángel de la Independencia con destino al Zócalo capitalino, la Sección 22 de la CNTE confirmó movilizaciones en el estado de Oaxaca. Dichas acciones incluyen tomas de casetas de peaje, plazas comerciales y plantas de Pemex.





Nación 08:25 AM Arriban al Zócalo cientos de maestros de distintas secciones del país Pocos después de las 8:00 de la mañana, cientos de maestros de la CNTE de diferentes secciones del país comenzaron a instalarse en plantón en la plancha del zócalo capitalino como parte de su jornada de protestas que se espera realicen esta semana. En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL, se constató que decenas de integrantes de la Coordinadora llevan sus pertenencias, casas de campaña y lonas para el inicio de sus movilizaciones.

Maestros de la CNTE de diferentes secciones del país arriban a la plancha del zócalo capitalino como parte de su jornada de protestas (18/03/2026). Foto: Diego Simón Sánchez / EL UNIVERSAL

Nación 08:01 AM Centro Histórico amanece blindado Previo a iniciar las movilizaciones de los integrantes de la CNTE, las calles del Centro Histórico de la capital del país amanecieron con una fuerte presencia policiaca y diversos accesos bloqueados por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), ante las movilizaciones que se esperan este miércoles.

Desde temprana hora, policías capitalinos instalaron vallas metálicas y desplegaron un operativo de seguridad en las inmediaciones de Palacio Nacional y el Zócalo de la CDMX, así como las principales vialidades del primer cuadro de la ciudad, esto, con el objetivo de resguardar edificios públicos y controlar la circulación ante la llegada de manifestantes.

Colocan vallas en calles aledañas a Palacio Nacional por mega marcha de la CNTE (17/03/2026). Foto: Luis Camacho / EL UNIVERSAL

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