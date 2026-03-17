CNTE alista paro de 72 horas en CDMX este 18 de marzo; prevé movilizaciones sobre paseo de la Reforma

A partir de mañana y hasta el próximo viernes 20 de marzo, maestros y maestras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciarán un paro de labores para exigir la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007, la eliminación de la reforma educativa de la llamada cuarta transformación, un aumento salarial del 100%, así como mejores condiciones laborales.

En la Ciudad de México, la CNTE prevé una marcha que iniciará a las 9:00 horas desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo capitalino.

En tanto, la Sección 22 de la CNTE confirmó movilizaciones en Oaxaca que incluirán tomas de casetas de peaje, plazas comerciales y plantas de Pemex.

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Estas acciones forman parte de una jornada nacional que busca mantener presencia en calles y espacios públicos durante tres días consecutivos.

Inquieta a Canaco movilizaciones de la CNTE

La Cámara de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco) de la Ciudad de México manifestó su inquietud ante las posibles repercusiones de las movilizaciones de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la economía capitalina. Específicamente, la Canaco advierte sobre afectaciones en zonas clave como Paseo de la Reforma, Avenida Juárez, Eje Central y el Centro Histórico.

Según un comunicado emitido por su presidente, Vicente Gutiérrez Camposeco, la base del comercio formal en la Ciudad de México, compuesta por micro, pequeñas y medianas empresas ya enfrenta desafíos significativos. Gutiérrez Camposeco señaló que "El cierre de vialidades, la disminución del flujo peatonal y las interrupciones logísticas derivadas de bloqueos prolongados impactan directamente en sus ingresos, operación y estabilidad laboral".

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Ante esta situación, la Canaco hizo un llamado a las autoridades del Gobierno de la Ciudad de México y al Gobierno federal para que "establecer mecanismos de diálogo efectivos y oportunos que permitan atender las demandas del magisterio".

Paro de labores de la CNTE. Foto: Cortesía

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