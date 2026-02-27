Tuxtla Gutiérrez, Chis.- En el segundo día de protestas de 48 horas para exigir la abrogación de la reforma educativa y de la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado, (ISSSTE), docentes de la Sección 7 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, (SNTE), este viernes ocuparon cuatro inmuebles públicos en Tuxtla Gutiérrez.

Isael González Vázquez, dirigente de la Sección 7, integrada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, (CNTE), dijo que por la mañana los educadores bloquearon las sedes y oficinas de la Secretaría de Educación, de Planeación Educativa, de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestro y de la federalizada Subsecretaría de Educación.

Como la ocupación de los edificios educativos fue anunciada la noche del jueves, funcionarios y empleados no acudieron a sus labores de fin de semana.

Los maestros se retiraron de esos sitios antes del medio día y volvieron a la concentración de la plaza central donde convocaron a un mitin de cierre y retiro del plantón que montaron en esa área céntrica el jueves, cuando concluyeron la marcha estatal que partió del oriente de esta ciudad.

Como parte de los planes inmediatos, la Coordinadora realizará el próximo domingo en Ciudad de México una asamblea nacional que analizará la fecha para realizar la siguiente protesta que se centrará en un paro laboral de tres días.

La propuesta de la Sección 7, es suspender clases del 18 al 20 de marzo; las otras Secciones del país consultan la coincidencia con esas fechas o la propuesta de otras que se discutirán el domingo venidero en el centro del país.

El dirigente sindical afirmó que el magisterio disidente está preparado para el paro de labores de 72 horas y para la huelga nacional. Una prueba de ello, argumentó ha sido la potente marcha efectuada ayer.

Otra exigencia es la instalación de la mesa tripartita que incluye a la presidente Claudia Sheinbaum, el gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar y la representación magisterial de Chiapas.

El líder González Vázquez expuso que se tienen varios temas pendientes como compromisos centrales de Sheinbaum, entre éstos el pago de adeudos, los ascensos y las cadenas de cambio acordadas bilateralmente que aún no se concretan.

La Sección7 advirtió que si no hubiera solución a sus requerimientos, en una futura asamblea estatal prepararán un plan de acción más amplio, que no se limitará a 48 horas sino que se expandirá a más tiempo como medida de presión para que se habilite la mesa tripartita.

En la conclusión de las protestas de dos días, hasta este momento no hay indicios gubernamentales para reabrir el diálogo, expresó.

