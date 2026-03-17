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Desde la noche del lunes fueron colocadas vallas en calles aledañas a , ante una mega marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación () en la Ciudad de México y un paro de 72 horas desde el 18 hasta el 20 de marzo.

Las calles Corregidora y Moneda fueron blindadas con las estructuras de más de dos metros de altura, también ante la llegada de cientos de docentes al .

Para este 18 de marzo se tiene contemplada una marcha de la CNTE en la Ciudad de México a las 09:00 horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde se instalará un plantón.

Además, se tienen previstos mítines en embajadas en exigencia a la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007.

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