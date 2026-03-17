Desde la noche del lunes fueron colocadas vallas en calles aledañas a Palacio Nacional, ante una mega marcha de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) en la Ciudad de México y un paro de 72 horas desde el 18 hasta el 20 de marzo.

Las calles Corregidora y Moneda fueron blindadas con las estructuras de más de dos metros de altura, también ante la llegada de cientos de docentes al Zócalo de la Ciudad de México.

Para este 18 de marzo se tiene contemplada una marcha de la CNTE en la Ciudad de México a las 09:00 horas, del Ángel de la Independencia al Zócalo, donde se instalará un plantón.

Además, se tienen previstos mítines en embajadas en exigencia a la abrogación total de la Ley del ISSSTE de 2007.

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