Como parte de su paro nacional de 72 horas, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) anunció una serie de movilizaciones en las embajadas de Estados Unidos, Israel y Panamá en la Ciudad de México, contra la "guerra imperialista" y en favor de Cuba, Venezuela y Palestina.

Antes de iniciar su marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo, integrantes de la CNTE indicaron que estás acciones son "en términos de la guerra que está aconteciendo en varias partes del mundo".

"Rechazamos el genocidio en Palestina; rechazamos el cerco, la amenaza cada vez mayor hacia la República de Cuba, está pretensión incluso hacia México que está Donald Trump dispuesto a invadir, atacar bajo el pretexto del narcotráfico cuando es en su país el mayor consumidor del mundo (...)", dijo Pedro Hernández, líder de la sección 9.

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Inicia la movilización de integrantes de la CNTE sobre paseo de la Reforma con rumbo al zócalo capitalino (18/03/2026). Foto: Gabriel Pano / EL UNIVERSAL

"Rechazamos está guerra imperialista, exigimos se detenga la agresión hacia los pueblos, entre otros al de Venezuela, al de Cuba, al de Panamá con el Canal que también otra vez se lo han apropiado los gringos, y ahora la guerra en Irán", declaró.

Mencionó que la manifestación en la embajada de Panamá es por el despido de trabajadores de la Asociación de Educadores Varagüenses.

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