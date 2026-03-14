Sheinbaum rechaza dichos de Trump sobre control de cárteles en México; reitera que "el pueblo gobierna" al país

Santa María del Oro, Nayarit.-“No nos puso nadie para gobernar, a nosotros nos puso el pueblo”, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al rechazar nuevamente las declaraciones del mandatario estadounidense Donald Trump, quien ha señalado que en México gobiernan los cárteles del narcotráfico.

Durante un evento del programa Pensión Mujeres Bienestar, la mandataria federal respondió a quienes cuestionan quién ejerce el poder en el país.

Ayer, el presidente estadounidense dijo que ofreció ayuda a Claudia Sheinbaum y ella la rechazó.

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"Nos guste o no, los cárteles gobiernan México", aseguró el republicano.

A lo que la primera mandataria respondió “Nosotros llegamos al gobierno con principios, con causas. No nos puso nadie para gobernar. A nosotros nos puso el pueblo”.

La titular del Ejecutivo también replicó a versiones que ponen en duda el control del Estado mexicano, al asegurar que la autoridad emana directamente de la voluntad popular.

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“Hay quien dice que en México quién sabe quién gobierna. No, en México gobierna el pueblo de México, esa es la diferencia”, afirmó.

Ante simpatizantes, la presidenta contrastó su administración con gobiernos anteriores, al señalar que, en el pasado las decisiones públicas beneficiaban a sectores reducidos de la población.

“Antes se gobernaba para unos cuantos y la Cuarta Transformación somos gobiernos del pueblo, por el pueblo y para el pueblo de México”, sostuvo.

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Las declaraciones ocurren en medio de la tensión política derivada de comentarios recientes del presidente estadounidense, quien ha insistido en cuestionar la situación de seguridad en territorio mexicano y el papel del crimen organizado.

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cdm