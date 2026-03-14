Sheinbaum se planta ante Trump: No a la intervención militar

Los mandatarios Claudia Sheinbaum y Donald Trump discreparon sobre la cooperación en el combate a los cárteles. La Presidenta dejó claro que la única condición para trabajar de manera conjunta es el respeto absoluto a la soberanía, la cual no está sujeta a negociación, al responder al estadounidense, quien dijo que ofreció ayuda y ella la rechazó. “Nos guste o no, los cárteles gobiernan México”, aseguró el republicano.

Sheinbaum: la soberanía no está a discusión

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México mantiene colaboración con Estados Unidos en materia de seguridad, pero dejó claro que la única condición para trabajar de manera conjunta es el respeto absoluto a la soberanía nacional, la cual no está sujeta a negociación.

Durante un evento de Pensión Mujeres Bienestar, la Mandataria respondió a una publicación realizada en redes sociales por el presidente estadounidense Donald Trump, quien reposteó un mensaje en el que se cuestiona si México es o no un “narcogobierno”.

Sheinbaum Pardo señaló que, probablemente, su homólogo estadounidense está bien informado sobre la cooperación bilateral que actualmente existe entre ambos países en temas de seguridad.

“Hace unos minutos, el presidente Trump hizo una publicación ahí en sus redes sociales relacionada con México, pero a lo mejor no está bien informado porque estamos trabajando con Estados Unidos para el tema de seguridad, pero hay una condición que siempre hemos puesto porque podemos colaborar, trabajar juntos, pero hay algo por lo que hemos luchado toda nuestra vida, el pueblo de México, soberanía y esa no está a negociación, que viva la soberanía y la independencia de México”, expresó.

Reiteró que México está dispuesto a mantener coordinación y diálogo con el gobierno estadounidense, siempre bajo principios de respeto mutuo e independencia nacional.

Trump reposteó ayer un mensaje en su red Truth Social en el que un usuario cuestionó que México no fuera un “narcogobierno”, luego de que la presidenta Sheinbaum Pardo declarara que su gobierno rechazó intervenciones de Estados Unidos en territorio nacional.

El 12 de marzo, la Jefa del Ejecutivo reiteró que Estados Unidos debe trabajar para controlar el flujo de droga y armas ilegales que entran al país, luego de que Trump afirmó que México es el epicentro de la violencia de los cárteles de droga.

Relaciones exteriores

En tanto, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) manifestó que la relación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos ha alcanzado niveles históricos de colaboración, lo que ha permitido enfrentar los retos compartidos de tráfico de drogas y armas en beneficio de ambas naciones.

Sin embargo, precisó que la relación se lleva a cabo sin subordinación y con base en los principios de respeto a la soberanía, integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación; a diferencia de lo que ha declarado Donald Trump.

Trump: nos guste o no, los cárteles controlan México

El presidente estadounidense Donald Trump insistió ayer en que su homóloga de México, Claudia Sheinbaum Pardo, “no debería haber rechazado” su “ayuda” para hacer frente a los cárteles en el país latinoamericano, en referencia a un posible ataque estadounidense contra el narco.

“No debería haber rechazado mi ayuda. Me ofrecí a acabar con los cárteles en México, y por alguna razón ella no quiere hacerlo. Me cae muy bien, pero debería acabar con los cárteles porque, nos guste o no, controlan México”, afirmó.

El mandatario estadounidense respondió a preguntas de la prensa antes de subirse al avión presidencial Air Force One al partir de la Base Conjunta Andrews en Maryland rumbo a Mar-a-Lago. “Ella [Sheinbaum] debe deshacerse de ellos”, expresó.

Trump había compartido horas antes en su red Truth Social el mensaje de un usuario que señaló que Sheinbaum Pardo ha rechazado en varias ocasiones la oferta del republicano para que Estados Unidos intervenga en México a fin de combatir a los cárteles del narcotráfico. “¿Y así dicen que no son un narcogobierno?”, decía el usuario Carlo Martin.

El mandatario acompañó el mensaje con un video de un fragmento de la conferencia de prensa del pasado 9 de marzo en el que Sheinbaum Pardo dice haber rechazado la propuesta de que el ejército estadounidense entre a territorio mexicano.

El pasado 9 de marzo, la Presidenta de México fijó una postura sobre este tema a propósito de declaraciones de su homólogo estadounidense.

“Qué bueno que el presidente Trump dice públicamente que cuando nos ha propuesto que entre el ejército de Estados Unidos a México hemos dicho que no, porque es la verdad, hemos dicho que no”.

Y orgullosamente seguimos diciendo que no, recalcó la presidenta Sheinbaum Pardo el pasado lunes.

“Colaboramos y cooperamos en inteligencia y en otras actividades relacionadas con la seguridad, pero las operaciones en México las realizan las Fuerzas Armadas, o la Secretaría de Seguridad, la Guardia Nacional o las policías estatales y las fiscalías. Entonces, en efecto, hemos dicho que no”, recalcó.

El debate sobre la cooperación en seguridad entre ambos países se intensificó tras el abatimiento en febrero del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, considerado uno de los narcotraficantes más buscados por México y la Unión Americana.

Sheinbaum Pardo no fue invitada a la cumbre del Escudo de las Américas del pasado sábado en Miami, donde Trump se reunió con una docena de líderes latinoamericanos de derecha para formar una alianza militar contra el narcotráfico.

“Golpe al CJNG en Colima, gracias a colaboración con EU”

Tras el decomiso de 270 kilogramos de fentanilo y la detención de un líder de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Colima, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que ambas acciones se llevaron a cabo con información de Estados Unidos.

“Diario hay un intercambio de información, no todos derivan en operativos, hay que verificar la información —en este caso, de la persona detenida.

“Una vez que se verifica el primer punto y es positivo, después hay un segundo cateo con información de autoridades mexicanas y resulta positivo. Son indicios e intercambio de información permanente”, mencionó el titular de la dependencia, Omar García Harfuch.

Durante la conferencia matutina de ayer en Manzanillo, Colima, el funcionario precisó que no había laboratorios de fentanilo en el estado, sino dos bodegas de almacenamiento de bolsas y pastillas.

Resaltó que todos los indicios de ambos cateos se investigarán por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

El pasado 12 de marzo, el propio García Harfuch informó que llevaron a cabo dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez, Colima.

Como resultado, se aseguraron más de 270 kilogramos de fentanilo, tanto en polvo como en pastillas, lo que equivale aproximadamente a 14 millones de dosis fuera de las calles.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo explicó que diversas agencias de Estados Unidos proporcionan información al gabinete de seguridad, la cual debe ser verificada por autoridades mexicanas y, de ser necesario, solicitar órdenes de cateo o el inicio de carpetas de investigación.

“Este es el caso de la información que proporcionó la DEA y que en otros casos proporcionan otras agencias de Estados Unidos o instituciones diversas. Nosotros también proporcionamos información a Estados Unidos. No solamente viene de allá para acá”.

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