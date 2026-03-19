Ciudad Juárez.- Un grupo de al menos 100 elementos del Ejército Mexicano, arribaron en las últimas horas a Ciudad Juárez, Chihuahua, para reforzar las labores de seguridad.

Los 100 elementos arribaron de la Ciudad de México al aeropuerto internacional “Abraham González”, además de 300 militares pertenecientes a diferentes unidades de esta jurisdicción militar.

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De manera oficial, se explicó que la llegada de los elementos tiene como fin el sumarse al despliegue de más de mil 200 elementos del Ejército y Guardia Nacional en esta ciudad fronteriza, con el fin de implementar acciones para atender los delitos de alto impacto y reducir el índice de homicidios en Ciudad Juárez.

Los elementos ya se encuentran patrullando las diversas calles de la frontera, según se pudo observar por este medio.

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