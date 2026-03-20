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Culiacán, Sin. - En forma preventiva fue recluido en el centro penitenciario de Goros Dos, del municipio de Ahome, Arsenio Guadalupe “N”, de 39 años de edad, como presunto en una casa del fraccionamiento Álamos Country de la ciudad de los Mochis.

La Policía Municipal de Ahome respondió al reporte de una persona lesionada a golpes en dicho fraccionamiento. Al acudir, encontraron tirado al señor José Arsenio “N”, de 61 años de edad, quien presentaba a simple vista y ya no presentaba signos vitales.

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El personal de seguridad reportó que a la entrada de la casa pudieron se apreciaban manchas de sangre y se percataron que una persona del sexo masculino limpiaba el interior de la casa, quien al percatarse de su presencia, corrió hacia el interior para ocultarse, pero fue detenido e idemtificado como Arsenio Guadalupe “N”, hijo de la víctima.

Fue puesto a disposición del Ministerio Público del Fuero Común, el cual determinó prisión preventiva, en tanto no se celebre la audiencia inicial ante un juez de control para que defina su situación jurídica.

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dmrr/cr

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