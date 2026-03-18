Al augurar que será un "muy buen año en turismo", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó que las críticas en contra de México por parte de su homólogo de EU, Donald Trump, tengan una afectación en la llegada del turismo extranjero a nuestro país.

En Palacio Nacional, la Mandataria federal afirmó que en el mundo se quiere conocer a nuestro país, y prueba de estos, destacó, es el aumento que registra la llegada de visitantes en nuestro país.

"Solo en enero de 2026 tiene un incremento de llegada de visitantes internacionales del 10% comparado con enero del 2025; 8.6% más de turistas internacionales a México. Así como que digan que mala propaganda hay de México pues no, verdad.

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"Como dice Josefina (Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo) México está de moda, aunque a lo mejor puede impactar en un sector, pero en el mundo entero se quiere conocer. México juega un papel muy importante a nivel internacional, no solo en términos diplomáticos, sino también culturales y de todo tipo. Este año va a ser un muy buen año en todos sentidos y particularmente en turismo", contestó.

"¿Entonces no cree que afecte?", se le preguntó en conferencia de prensa,

"Puede afectar en un sector, tampoco se puede decir que no vaya afectar. Lo cierto, es que sigue aumentando el turismo. Ahora en Semana Santa y previo a Semana Santa, vienen muchos turistas jóvenes de Estados Unidos, y Cancún y particularmente la Riviera Maya, pues tiene muchísimos visitantes de Estados Unidos y eso continúa, no hay disminución", respondió.

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