Ante el paro nacional de 72 horas convocado por integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo hizo un llamado al magisterio a que, en caso de realizar movilizaciones, estas se lleven a cabo de manera pacífica.

La mandataria aseguró que el gobierno federal mantiene abiertas mesas de diálogo para atender sus demandas.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que existen reuniones permanentes entre autoridades educativas federales y estatales, así como con la Secretaría de Gobernación, para dar seguimiento a los planteamientos del gremio.

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“Es mediante la Secretaría de Educación Pública; tienen reuniones, han tenido reuniones en todas las entidades de la República, reuniones tripartitas donde participa la SEP, las secretarías de Educación de los estados con el gobernador o gobernadora y la Secretaría de Gobernación”, explicó.

Sheinbaum afirmó que las demandas del magisterio están siendo analizadas y atendidas conforme a su viabilidad.

“Entonces, ya hay reuniones. Se atienden las demandas factibles de atender”, indicó.

Al ser cuestionada sobre un mensaje dirigido a los docentes que participarán en las protestas, la presidenta reiteró su llamado a evitar actos violentos.

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“Que si se van a manifestar, pues que sea pacífico, siempre”, expresó.

La CNTE prevé realizar un paro de labores y movilizaciones durante 72 horas a partir de este miércoles, como parte de sus exigencias laborales y educativas.

—"¿Usted en estos días del paro nacional se reunirá con ellos?", se le preguntó. "No", aclaró.

"Hay diálogo, hay diálogo con ellos, no de ahora, de siempre ha habido diálogo con ellos, de siempre", aseguró al ser cuestionada sobre que la CNTE ha amagado con hacer paro de cara al Mundial de Futbol 2026.

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