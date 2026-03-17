La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) anunció la creación del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial, que funcionará como una instancia estratégica encargada de articular las capacidades institucionales para estudiar, analizar y aportar conocimiento sobre las complejidades derivadas del desarrollo de esta tecnología.

En un boletín, la UNAM indicó que se trata de una estrategia transversal para el fortalecimiento técnico, así como una guía para la creación de soluciones humanistas adaptadas a la realidad social, lingüística y económica de México y América Latina.

También precisó que el Consejo especializado impulsará la integridad académica y la propiedad intelectual ante los desafíos del entorno digital.

El nuevo organismo sesionará de manera ordinaria al menos dos veces al año, y de manera extraordinaria, cada vez que los asuntos, por su naturaleza, así lo exijan.

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Para sustentar lo anunciado, la UNAM argumentó que estudios internacionales recientes de Ipsos y Google revelan que 66% de las y los mexicanos conectados a internet ya integran la inteligencia artificial (IA) en su vida diaria. De este grupo, un notable 77% la utiliza para fines de educación y aprendizaje, lo que subraya su impacto directo en la generación de conocimiento.

A nivel global, la tendencia es igualmente contundente: el 77% de las empresas implementan o exploran el uso de la inteligencia artificial (IA) en sus procesos operativos.

En este sentido, el Consejo impulsará la creatividad y la innovación en los procesos de enseñanza-aprendizaje y se apoyará en un Comité Académico Interdisciplinario (CAI) para mantenerse a la vanguardia de las tendencias emergentes.

Otro aspecto es que incentivará el desarrollo de competencias digitales en el alumnado y promoverá vínculos con los sectores productivos para fomentar la transferencia de conocimiento y la empleabilidad de los egresados, siempre bajo criterios de beneficio social.

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Al considerar a la IA como la tecnología de adopción más rápida en la historia humana, la UNAM indicó que esta presenta actualmente una penetración comparable a la de los smartphones o las redes sociales en sus etapas iniciales de masificación.

Debido a esto, la decisión del rector Leonardo Lomelí de conjuntar esfuerzos interuniversitarios resulta fundamental para transformar este reto tecnológico en una oportunidad de desarrollo nacional, garantizando que el progreso técnico respete siempre la dignidad humana y la equidad.

"Con la creación del Consejo Coordinador de Inteligencia Artificial, la UNAM reafirma su vocación social y su compromiso de responder con vanguardia pedagógica a las demandas de la sociedad mexicana contemporánea", manifestó la máxima casa de estudios.

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