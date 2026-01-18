Al presidir la 1ª Sesión Ordinaria del Comité Técnico para la Gobernanza del Cómputo y las Tecnologías de Información y Comunicación (CTeTIC), el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, sostuvo que no se escatimarán recursos para la gobernanza y la seguridad informática en la institución.

En ese sentido, Lomelí Vanegas instruyó a la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC) a informar sobre la estrategia en materia de seguridad informática en aras de la tranquilidad de la comunidad.

Al respecto, el titular de la DGTIC, Héctor Benítez Pérez, explicó que las estrategias incluyen la seguridad física perimetral institucional, es decir, proteger los enlaces de comunicación desde y hacia internet.

Añadió que durante 2026 se fortalecerán lineamientos sobre ciberseguridad; se creará y liderará una red de personas expertas en la UNAM para compartir conocimiento; y se propondrán programas de capacitación en distintas áreas de especialización en el rubro de ciberseguridad para la comunidad universitaria.

De igual modo, detalló que se establecerán políticas locales de ciberseguridad y se vigilará su cumplimiento; se capacitará al personal a cargo de la infraestructura local y se supervisará la actualización de sistemas.

Por ello, los integrantes del CTeTIC aprobaron por unanimidad el Reglamento Interno del Comité, el cual cuenta con el visto bueno de la Oficina de la Abogacía General, donde se acordó la instauración de los subcomités especializados y la ratificación de sus integrantes.

De acuerdo con Benítez Pérez, los siete subcomités son Gobierno de TIC; Telecomunicaciones; Supercómputo; Desarrollo de software; Seguridad informática; Coordinación de la RedTIC; e Infraestructura de cómputo y uso de software, así como otro sobre inteligencia artificial que está en construcción.

