Sheinbaum descarta vuelos militares de EU en México; "en territorio nacional, no"

Reforma judicial "una piedrota" para Sheinbaum, señala Javier Laynez Potisek; fuimos una Corte progresista, afirma

Ingresa al penal de Cuautitlán responsable del doble feminicidio de Cindy y Teresita; fue detenido en Acapulco

Descarrilan dos trenes de alta velocidad en el sur de España; el accidente deja al menos siete muertos

¿Quién ha sido invitado al Consejo de paz para Gaza de Trump?

Bolsas de nicotina; sin regulación y con dosis hasta 25 veces más altas que un cigarro

Un juez vinculó a proceso a Martín de Porres Figueroa Méndez y a María Guadalupe Solorio García por su probable participación en los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de clorhidrato de , y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

Estas personas fueron detenidas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, luego de trabajos del del Gobierno de México, a través de elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes aseguraron clorhidrato de metanfetamina y un arma de fuego, entre otros objetos.

Posteriormente el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba para obtener del juzgador la vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se determinó un mes para la investigación complementaria.

