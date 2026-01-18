Más Información
Un juez vinculó a proceso a Martín de Porres Figueroa Méndez y a María Guadalupe Solorio García por su probable participación en los delitos de contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de clorhidrato de metanfetamina, y posesión de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.
Estas personas fueron detenidas en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, luego de trabajos del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, a través de elementos de la Guardia Nacional (GN), quienes aseguraron clorhidrato de metanfetamina y un arma de fuego, entre otros objetos.
Posteriormente el agente del Ministerio Público de la Federación (MPF), adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) aportó los datos de prueba para obtener del juzgador la vinculación a proceso, medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se determinó un mes para la investigación complementaria.
