De cara al Mundial de Futbol 2026, el Estado de México implementará un robusto esquema de seguridad basado en tecnología de inteligencia artificial, con el objetivo de garantizar la seguridad de visitantes nacionales y extranjeros.

Así lo dio a conocer Cristóbal Castañeda Carrillo, secretario de Seguridad del Estado de México, quien explicó en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo que la entidad realiza una inversión significativa en sistemas de vigilancia inteligente, que incluyen lectores de reconocimiento facial, lectura de placas y análisis de características fisonómicas.

El funcionario detalló que esta infraestructura tecnológica se desplegará principalmente en accesos estratégicos, como las vialidades que conectan al Aeropuerto Internacional de Toluca con la Ciudad de México, así como en zonas de alta afluencia turística, entre ellas Valle de Bravo y el área de las pirámides de Teotihuacán.

Castañeda Carrillo señaló que el sistema permitirá a los elementos de seguridad tomar imágenes desde dispositivos móviles, las cuales serán procesadas de manera inmediata mediante reconocimiento facial y cotejadas con bases de datos institucionales.

En caso de detectar a una persona con mandamiento judicial vigente, orden de aprehensión, reporte de búsqueda o alerta por desaparición, el sistema generará una alerta automática para proceder conforme a la ley y asegurar la trazabilidad del caso.

En el ámbito vehicular, explicó que la tecnología no se limita a la lectura de placas, sino que analiza modelo, color y otras características físicas del automóvil, lo que permite identificar al propietario y conocer los últimos registros de circulación captados por otras cámaras del sistema de vigilancia.

El titular de la Secretaría de Seguridad mexiquense indicó que este esquema se desarrollará en coordinación con autoridades federales y municipales, y agradeció el respaldo del Gobierno de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum para fortalecer la estrategia de seguridad en la entidad.

De acuerdo con el funcionario, el sistema está programado para iniciar su implementación a partir del mes de abril, como parte de la preparación integral rumbo a la justa mundialista.

“Con estas acciones queremos contribuir a la seguridad de los visitantes que llegarán por el Mundial y, al mismo tiempo, reforzar la tranquilidad de la sociedad mexiquense”, afirmó.