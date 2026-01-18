Más Información

Elementos de la Guardia Nacional () y localizaron en el municipio de Santiago el Pinar, Chiapas cuatro plantíos de marihuana con una superficie de casi 10 metros cuadrados.

Los plantíos localizados fueron destruidos por el método de incineración.

En un comunicado la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) informó que estas acciones se realizaron con apego al estado de derecho coadyuvando a preservar las libertades, el orden y la paz pública de la sociedad.

Autoridades localizaron en el municipio de Santiago el Pinar, Chiapas cuatro plantíos de marihuana con una superficie de casi 10 metros cuadrados. Foto: Especial
La dependencia reiteró la indeclinable decisión del Gobierno federal para inhibir las actividades de la y refrendó su compromiso de velar y salvaguardar la paz y seguridad de la población.

