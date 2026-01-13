Más Información

Suprema Corte limita poder de Layda Sansores; invalida facultad de la gobernadora para autorizar obras sin consultar a municipios

Suprema Corte limita poder de Layda Sansores; invalida facultad de la gobernadora para autorizar obras sin consultar a municipios

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Cae en Nayarit operador financiero de "El Mencho"; detienen también a jefe de plaza del CJNG de Tlajomulco

Le gritan "protector de pedófilos" a Trump; responde con la "Britney señal"

Le gritan "protector de pedófilos" a Trump; responde con la "Britney señal"

Descubren en Coahuila al Xenovenator espinosai, un nuevo dinosaurio de 74 millones de años

Descubren en Coahuila al Xenovenator espinosai, un nuevo dinosaurio de 74 millones de años

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Horarios de competencias de Regina Martínez y Allan Corona en Milan-Cortina

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Horarios de competencias de Regina Martínez y Allan Corona en Milan-Cortina

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Noroña devela retrato; esperaron por media hora a Adán Augusto, y no llegó

Culiacán, Sin.- Una confrontación entre un y elementos del ejército y la Guardia Nacional en la colonia Tierra Blanca de la capital del estado, dejó un saldo preliminar de un civil muerto, dentro de un vehículo y una mujer que resultó herida en forma circunstancial.

Sobre la avenida Álvaro Obregón, elementos militares detectaron que los ocupantes de un vehículo blanco portaban , los cuales al notar su presencia abrieron fuego y se inició una larga persecución con intercambio de disparos.

Los presuntos delincuentes lanzaron púas de acero a la carpeta asfáltica, lo que provocó que una unidad militar resultara con las dos llantas delanteras dañadas, por lo que personal de la Guardia Nacional se sumó a la búsqueda del los agresores, los cuales presuntamente lograron huir en otra unidad.

Lee también

Sobre la avenida Álvaro Obregón quedó abandonado un vehículo de color blanco, con , en cuyo interior quedó muerto una persona del sexo masculino, por lo que se espera el arribó del personal de la Fiscalía General del Estado.

Una mujer que en esos momentos caminaba por esa zona, recibió una bala perdida, por lo que tuvo que ser auxiliada y trasladada a un hospital, sin que se conozca su estado de salud y su identidad.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

aov

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]