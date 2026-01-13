Culiacán, Sin.- Una confrontación entre un grupo armado y elementos del ejército y la Guardia Nacional en la colonia Tierra Blanca de la capital del estado, dejó un saldo preliminar de un civil muerto, dentro de un vehículo y una mujer que resultó herida en forma circunstancial.

Sobre la avenida Álvaro Obregón, elementos militares detectaron que los ocupantes de un vehículo blanco portaban armas de fuego, los cuales al notar su presencia abrieron fuego y se inició una larga persecución con intercambio de disparos.

Los presuntos delincuentes lanzaron púas de acero a la carpeta asfáltica, lo que provocó que una unidad militar resultara con las dos llantas delanteras dañadas, por lo que personal de la Guardia Nacional se sumó a la búsqueda del los agresores, los cuales presuntamente lograron huir en otra unidad.

Sobre la avenida Álvaro Obregón quedó abandonado un vehículo de color blanco, con impactos de bala, en cuyo interior quedó muerto una persona del sexo masculino, por lo que se espera el arribó del personal de la Fiscalía General del Estado.

Una mujer que en esos momentos caminaba por esa zona, recibió una bala perdida, por lo que tuvo que ser auxiliada y trasladada a un hospital, sin que se conozca su estado de salud y su identidad.

