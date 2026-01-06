Más Información

Trump asegura que Venezuela suministrará petróleo a EU; acuerdo contempla de 30 a 50 millones de barriles, dice

México condena agresión de EU contra Venezuela ante la OEA; "la intervención nunca ha traído democracia ni bienestar", dice Encinas

Entre rugir de motocicletas despiden a biker arrastrado por un auto en Iztapalapa; exigen investigar su muerte como homicidio doloso

Caen en Puebla nueve sicarios de Operativo Barredora del CJNG; les aseguran armas, drogas y vehículos

México toma ventaja en el suministro petrolero a Cuba, según Financial Times; caída venezolana marca nuevo escenario

Rusia activa escolta militar para petrolero que EU quiso confiscar; WSJ revela envío de submarino

Unatacó a varias personas que se encontraban en un taller de carrocería, en la colonia Emiliano Zapata, en el lugar fallecieron tres personas del sexo masculino y uno más resultó herido. En su huida, los abandonaron un vehículo y despojaron a un conductor de su unidad.

Las autoridades de seguridad que respondieron a un llamado a las líneas de emergencia se presentaron en el negocio, ubicado en la calle Justicia, de dicha colonia, y encontraron a una persona muerta en la salida del taller en su interior se encontraba la segunda víctima y la tercera falleció al recibir los primeros auxilios.

Según los datos aportados, los ocupantes de un vehículo Toyota Yaris llegaron frente al taller de carrocería y, sin medir palabra, dispararon con armas automáticas contra las personas que se encontraban en el lugar. Dos de ellos, que alcanzaron a correr en busca de refugio, fueron alcanzados por las balas y el tercero quedó dentro del inmueble.

En su huida por el boulevard Agricultores, los presuntos homicidas abandonaron el vehículo Toyota y despojaron al conductor de otra unidad, cuyas características no se dieron a conocer, sin que estos lograran ser detenidos.

