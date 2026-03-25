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El presunto homicida de la señora Martha “N” de 73 años de edad y de su nieto, Jesús Alberto “N” de 33 años de edad, cuyos cuerpos fueron encontrados en una vivienda de la ciudad de los Mochis, en el octubre del 2025, de nombre Hugo Alberto “N” de 32 años fue detenido oculto en el estado de Jalisco.
La Fiscalía General del Estado dio a conocer que a través del área de inteligencia y Cibernética, se logró ubicar a esta persona, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, en donde huyo al detectar que era buscado por los delitos de feminicidio, cuya victima en estado de indefensión y su nieto fueron privados de la vida.
Según las investigaciones las víctimas fueron encontradas muertas en una vivienda del Fraccionamiento Villa Cortez, de la ciudad de los Mochis, la noche del día 20 de octubre del año 2025, por lo que se abrió carpetas de investigación sobre el doble homicidio, lo que permitió identificar al presunto responsable.
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Hugo Alberto “N”, de 32 años, se mantenía prófugo de la justicia, hasta que fue localizado oculto en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, por lo que en coordinación de las autoridades de esa entidad, se logró su captura y traslado a Sinaloa.
El presunto homicida fue recluido en forma provisional en el centro penitenciario de Goros Dos, puesto a disposición del Juez de Control que lo requirió, en espera que se fije la fecha y hora de la celebración de la audiencia inicial.
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