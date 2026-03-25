Pachuca. - Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, así como de la Guardia Nacional, detectaron y aseguraron una toma clandestina conectada a un ducto de Petróleos Mexicanos, además de un tractocamión con autotanque que había sido abandonado por presuntos huachicoleros.

Se dio a conocer que, durante un operativo de patrullaje realizado por fuerzas federales alrededor de las 5:30 de la mañana, a la altura del kilómetro 10+200 del ducto Tula-Salamanca, en la localidad de Teocalco, se localizó un tractocamión con autotanque estacionado sobre el derecho de vía.

Según se informó, la unidad se encontraba a un lado de una válvula de seccionamiento; al aproximarse, los elementos de seguridad observaron que varios hombres huyeron entre los terrenos de cultivo, abandonando el vehículo en el lugar. En la inspección se confirmó que el candado de acceso a la válvula había sido violentado y que se encontraba conectada una manguera de alta presión a la toma clandestina.

Fuerzas federales aseguran toma clandestina y tractocamión abandonado por huachicoleros en Teocalco, Hidalgo; no hay detenidos. Foto: Especial.

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El vehículo corresponde a un tractocamión con razón social de una empresa de servicios especializados, acoplado a un autotanque con capacidad de 45,000 litros, el cual se encontraba al 40% de su capacidad, es decir, con aproximadamente 18,000 litros de hidrocarburo.

De igual manera, en el lugar se encontraron 30 metros de manguera utilizada para la extracción ilegal de combustible.

Una vez asegurado el sitio, personal de Petróleos Mexicanos realizó trabajos para sellar la toma clandestina, mientras que el área quedó resguardada para su inhabilitación definitiva.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas pese a un operativo realizado en la zona.

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