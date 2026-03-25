Culiacán, Sin a 25 de marzo. - En acciones desplegadas por las fuerzas federales en dos municipios del sur del estado, se logró asegurar tres armas de fuego, entre ellas un Barrett-50, cargadores, más de dos mil cartuchos útiles de diversos calibres y dos cuatrimotos.

Fuerzas federales aseguran armas de fuego en Escuinapa, Sinaloa; descubren campamento improvisado usado por grupos delictivos. Foto: Especial.

Los elementos del ejército, durante un patrullaje por la cabecera municipal de Escuinapa. Descubrieron que ocultos entre la maleza, había 15 cargadores abastecidos, 565 cartuchos útiles de calibre 7.62X 39 mm, por lo que ampliaron la búsqueda de posibles civiles armados, sin lograr una localización.

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En un reconocimiento terrestre por las cercanías de la presa Aurelio Benassini, en la comunidad del Salto, municipio de Elota, el personal militar descubrió un campamento improvisado usado por grupos delictivos para descansar y pasar la noche.

Fuerzas federales aseguran armas de fuego en Escuinapa, Sinaloa; descubren campamento improvisado usado por grupos delictivos. Foto: Especial.

Al verificar el lugar, encontraron tres rifles automáticos, uno de ellos un Barrett-50, once cargadores abastecidos, mil 580 cartuchos útiles de diversos calibres y dos cuatrimotos, por lo que todo lo encontrado en los dos operativos fue puesto a disposición de la Fiscalía general de la República para que abra investigaciones.

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