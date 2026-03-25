Michoacán.- El cuerpo del productor y empresario colimense, Eduardo Ochoa Arias, fue encontrado en una playa del municipio de Coahuayana, Michoacán.

Los informes señalan que el directivo de la empresa productora y exportadora de plátanos “Ochoa Products“, fue interceptado por un grupo armado del Cártel Jalisco Nueva Generación, en la localidad de Cerro de Ortega, donde fue bajado de su vehículo y privado de la libertad el pasado 13 de marzo.

Una semana después (31 de marzo), el cuerpo de Ochoa Arias fue encontrado muerto por habitantes, a la orilla de la Playa de Boca de Apiza.

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Los reportes indican que el cuerpo presentaba un disparo en el pecho y estaba maniatado y envuelto en plástico y con una hamaca.

Luego de ser trasladado al Servicio Médico Forense, la víctima fue identificada por sus familiares y su cuerpo trasladado al estado de Colima, de donde era originario.

Cerro de Ortega, municipio de Tecomán, es una zona controlada por una célula del CJNG, dedicada al secuestro y a la extorsión de comercios y del sector productivo, a pesar de la presencia de fuerzas federales que tienen un puesto de control y una base, a no más de un kilómetro del lugar donde fue privado de la libertad el empresario.

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De esa zona, colindante con el estado de Michoacán, es donde se fraguó el ataque con un coche bomba, perpetrado el pasado 6 de diciembre afuera de las instalaciones de la Comandancia de la Policía Comunitaria de Coahuayana, ubicada a un costado de la presidencia municipal.

Ese ataque con explosivos, a mano del CJNG, dejó cuatro elementos muertos y los dos tripulantes del vehículo que hizo estallar esa organización criminal.

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