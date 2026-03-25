Riviera Maya, Q. Roo. - Durante el primer día de entrenamiento de la Selección de Portugal en el complejo Mayakoba, en la Riviera Maya, el delantero Gonzalo Guedes afirmó que su equipo tiene, capacidad para ganar la Copa Mundial de Futbol de 2026, que se jugará en Canadá, Estados Unidos y México, en junio de este año.

La selección portuguesa arribó anoche a este hotel, una de las sedes en México de los equipos participantes en la justa deportiva.

Mundial 2026: Selección de Portugal se prepara para encuentro amistoso con la selección mexicana en la Riviera Maya. Foto: Adriana Varillas.

Aquí, realizan hoy sus primeros entrenamientos en una cancha de fútbol habilitada en el campo de golf en el lujoso resort y continuará con estas actividades hasta el viernes, previo al partido amistoso del 28 de marzo, cuando se enfrentarán a la selección mexicana en el Estadio Azteca en la Ciudad de México.

En conferencia de prensa, ofrecida hoy, Guedes indicó que el equipo deberá sostener un alto nivel colectivo para competir por el título en lo que consideró la competencia más difícil del balónpie.

Lee también Meteorólogos advierten que al menos 5 ciclones tropicales podrían tocar tierras mexicanas este 2026; temporada de huracanes inicia en junio

Personalmente, Guedes afirmó que aprovechará cada oportunidad, consciente de que el nivel de exigencia es elevado y que la competencia al interior de la Selección, por un puesto rumbo al Mundial, se mantiene abierta en todas las posiciones.

La participación de la selección de Portugal ocurre, esta vez, con la ausencia del futbolista estrella, Cristiano Ronaldo.

Mundial 2026: Selección de Portugal se prepara para encuentro amistoso con la selección mexicana en la Riviera Maya. Foto: Adriana Varillas.

El jugador aseveró que Portugal cuenta con futbolistas en clubes de alto nivel y, aunque descartó que el equipo se asuma como "favorito" para ganar, reiteró que cuenta con posibilidades para el triunfo.

Cuestionado sobre el próximo rival de Portugal, el delantero describió a la Selección de México como un equipo compacto, con fortalezas colectivas claras, por lo que anticipó un partido exigente.

Lee también MC en Veracruz exige pago de indemnizaciones por derrame de crudo; familias dependen de actividades turísticas y pesqueras, dice

Advirtió que Portugal deberá estar preparado para distintos escenarios, en un duelo que pondrá a prueba el funcionamiento del equipo.

Mundial 2026: Selección de Portugal se prepara para encuentro amistoso con la selección mexicana en la Riviera Maya. Foto: Adriana Varillas.

Guedes añadió que vive este momento con enfoque en el presente, que se siente bien físicamente y que disfruta su regreso a la selección.

Admitió que no ser considerado para la lista final de la Copa de Futbol sería un golpe, pero sostuvo que continuará trabajando y apoyando al equipo, a la espera de la decisión del cuerpo técnico.

Lee también Modernizan servicios turísticos en Yucatán; entra en operación el Boleto Único para ingresar a Chichen Itzá

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr