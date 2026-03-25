Huitzilac, Mor.- Un comando descargó más de 30 disparos contra un vehículo SEAT Ibiza blanco la tarde de este miércoles en el crucero de Tres Marías, norte del estado. El ataque, perpetrado sobre la carretera federal hacia Cuernavaca, provocó el despliegue inmediato de fuerzas estatales y federales tras las múltiples detonaciones reportadas.

La víctima, cuya identidad no ha sido revelada, sobrevivió inicialmente a la emboscada pero no fue localizada por las autoridades en el lugar del crimen. Testigos confirmaron que civiles trasladaron al lesionado en un vehículo particular hacia un hospital cercano antes del arribo de las patrullas.

En el sitio de la agresión, peritos de la Fiscalía General del Estado fijaron decenas de indicios balísticos esparcidos sobre el asfalto, evidenciando la magnitud de la ráfaga. El automóvil afectado presenta múltiples impactos en cristales y carrocería, y quedó bajo resguardo oficial para la integración de la carpeta de investigación.

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El área fue acordonada durante horas lo que afectó parcialmente la circulación en este punto neurálgico que conecta con la Ciudad de México. Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano establecieron un perímetro de seguridad, aunque no se reportaron personas detenidas tras el operativo de búsqueda.

El área fue acordonada lo que afectó parcialmente la circulación en el punto que conecta con la Ciudad de México. Foto: Especiales.

La fiscalía estatal analiza las cámaras de seguridad de la zona para identificar la ruta de escape de los agresores y determinar el móvil del atentado. Hasta el cierre de esta edición, el estado de salud de la persona herida se reporta como reservado bajo estricta vigilancia policial en el centro médico.

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