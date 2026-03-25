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Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este miércoles que han llevado otro ataque contra una supuesta . El Comando Sur detalló que "la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Cuatro narcoterroristas varones murieron durante esta acción".

El operativo fue dirigido por el general Francis L. Donovan y lo llevó a cabo la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur. El agregó que ningún elemento "de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido".

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Con el ofensiva notificada hoy ya son más de 41 bombardeos los acometidos contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques sumarios que han dejado al menos 154 muertos desde septiembre de 2025.

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