Las Fuerzas Armadas estadounidenses anunciaron este miércoles que han llevado otro ataque contra una supuesta narcolancha en el Caribe. El Comando Sur detalló que "la inteligencia confirmó que la embarcación transitaba por rutas conocidas de narcotráfico en el Caribe y participaba en operaciones de narcotráfico. Cuatro narcoterroristas varones murieron durante esta acción".

El operativo fue dirigido por el general Francis L. Donovan y lo llevó a cabo la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur. El Comando Sur agregó que ningún elemento "de las fuerzas militares estadounidenses resultó herido".

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Con el ofensiva notificada hoy ya son más de 41 bombardeos los acometidos contra supuestas narcolanchas en el Pacífico y el sur del Caribe, ataques sumarios que han dejado al menos 154 muertos desde septiembre de 2025.

Applying total systemic friction on the cartels.



On March 25, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed… pic.twitter.com/VTzo4wkbpG — U.S. Southern Command (@Southcom) March 25, 2026

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