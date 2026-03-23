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Los Ángeles. Un fue descubierto cuando trataba de pasar la frontera con México escondido en un compartimiento construido al lado del tanque de combustible de un vehículo, lo que le causó quemaduras, informaron este lunes las autoridades migratorias de .

El hallazgo ocurrió el pasado 27 de febrero en una inspección de rutina de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) en el puerto de entrada de San Ysidro (California), uno de los más ocupados del mundo.

El equipo canino de llamó la atención de los agentes sobre una camioneta conducida por un joven de 20 años.

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El vehículo fue enviado para una segunda inspección donde los agentes encontraron a una persona oculta dentro de un compartimento fabricado para ese propósito ubicado al lado del tanque de combustible, detalló en un comunicado CBP.

Personal de emergencia transportó al hombre, identificado como un ciudadano mexicano, a un hospital para recibir tratamiento por las quemaduras sufridas durante el intento de contrabando.

"Este caso pone de relieve las tácticas peligrosas e inhumanas empleadas por los contrabandistas, quienes priorizan las ganancias por encima de las vidas humanas", dijo en un comunicado Mariza Marín, directora del Puerto de San Ysidro.

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Marín destacó que el mexicano fue rescatado de una situación que ponía en peligro su vida, mientras que el conductor fue arrestado y acusado de contrabando de inmigrantes.

Activistas han advertido que la política antiinmigrante del presidente Donald Trump no detendría la inmigración, sino que forzaría a los extranjeros a tomar mayores riesgos para ingresar al país.

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