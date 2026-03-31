Los restos localizados el pasado 24 de marzo en el kilómetro 46 de la carretera 26 corresponden a Marco Antonio Sauceda Rocha, hijo de Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, quien se encontraba desaparecido desde el 4 de mayo de 2019.

La confirmación fue dada a conocer por Milagros Flores, líder del colectivo Jóvenes Buscadores de Sonora, tras recibir los resultados de las pruebas de ADN realizadas por autoridades periciales, las cuales acreditaron plenamente la identidad.

“Con el corazón profundamente dolido, queremos compartir que los restos encontrados en días pasados han sido plenamente identificados y corresponden a nuestro querido hermano”, expresó en un mensaje público.

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El anuncio marca el cierre de una búsqueda de casi cinco años, en la que la familia Sauceda Rocha contó con el acompañamiento de colectivos, medios de comunicación y autoridades de los tres niveles de gobierno.

“No existen palabras suficientes para describir este momento… aunque hayan pasado los años, nunca se está preparado para recibir una noticia así”, señalaron.

Asimismo, agradecieron el respaldo recibido durante este proceso: “A cada persona que compartió, que preguntó, que no nos dejó solos… gracias de corazón”.

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La familia indicó que, aunque el dolor permanece, hoy concluyen un ciclo marcado por la lucha, el amor y la memoria de Marco Antonio.

Hasta el momento, Ceci Flores no ha emitido una declaración pública tras la confirmación oficial.

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