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Tras sostener dos reuniones con el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, así como con personal especializado en genética y la Dirección de Servicios Periciales, , líder del colectivo , informó que recibieron detalles sobre el proceso de identificación de los restos encontrados el pasado 24 de marzo, durante un cateo realizado por la Fiscalía.

De acuerdo con lo explicado por las autoridades, las condiciones en las que fueron localizados los —derivadas del tiempo que permanecieron expuestos— han complicado la obtención de un concluyente, mencionó Flores.

Indicó que hasta ahora no se han obtenido resultados positivos de ADN que permitan confirmar oficialmente la identidad; sin embargo, se presume que podrían corresponder a Marco Antonio Sauceda Rocha.

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El proceso de análisis, señaló, requiere tiempo, precisión y cuidado, por lo que los resultados podrían tardar algunos días más. Mientras tanto, se mantiene a la espera de información que les permita tener certeza y, eventualmente, dar una sepultura digna.

"No es ni la mitad del cuerpo de mi hijo, que yo sé que es mi hijo el que se encontró [...] Por todo lo que he hecho, lo mínimo que merezco es un hijo completo", declaró.

Finalmente, la agradeció la comprensión, el respeto y la solidaridad de la sociedad y de los medios de comunicación ante la sensibilidad del caso, y aseguró que continuará informando conforme las autoridades den a conocer avances oficiales.

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mahc/LL

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