Tras sostener dos reuniones con el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, así como con personal especializado en genética y la Dirección de Servicios Periciales, Ceci Flores, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, informó que recibieron detalles sobre el proceso de identificación de los restos encontrados el pasado 24 de marzo, durante un cateo realizado por la Fiscalía.

De acuerdo con lo explicado por las autoridades, las condiciones en las que fueron localizados los restos —derivadas del tiempo que permanecieron expuestos— han complicado la obtención de un perfil genético concluyente, mencionó Flores.

Indicó que hasta ahora no se han obtenido resultados positivos de ADN que permitan confirmar oficialmente la identidad; sin embargo, se presume que podrían corresponder a Marco Antonio Sauceda Rocha.

Lee también Gobierno mantiene "diálogo permanente" con madres buscadoras; trabajan en identificar restos hallados por Ceci Flores

El proceso de análisis, señaló, requiere tiempo, precisión y cuidado, por lo que los resultados podrían tardar algunos días más. Mientras tanto, se mantiene a la espera de información que les permita tener certeza y, eventualmente, dar una sepultura digna.

"No es ni la mitad del cuerpo de mi hijo, que yo sé que es mi hijo el que se encontró [...] Por todo lo que he hecho, lo mínimo que merezco es un hijo completo", declaró.

Finalmente, la madre buscadora agradeció la comprensión, el respeto y la solidaridad de la sociedad y de los medios de comunicación ante la sensibilidad del caso, y aseguró que continuará informando conforme las autoridades den a conocer avances oficiales.

Lee también "No voy a permitir que desmientan la lucha que yo he hecho": Ceci Flores asegura que restos hallados son de su hijo; critica a Fiscalía por dudar del hallazgo

A los medios de comunicación y a la sociedad en general:



Por medio del presente, informamos que, tras sostener dos reuniones con el Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora, así como con la genetista y la Directora de Servicios Periciales, se nos ha brindado información… pic.twitter.com/LRFMOmsMcJ — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) March 29, 2026

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mahc/LL