Ciudad Obregón. - Un hombre en aparente indigencia fue interceptado por oficiales de policía cuando cargaba una bebé de la cual dijo desconocer su identidad.

Posteriormente, elementos de la Unidad Municipal para Atender la Violencia Familiar, de Género y Personas Vulnerables (UMAV), adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, rescataron a la niña que se encontraba en presunto estado de abandono en la colonia Cumuripa de Ciudad Obregón.

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De acuerdo con el reporte oficial, los hechos ocurrieron mientras los agentes realizaban recorridos enfocados en la prevención del delito, cuando detectaron a un hombre en aparente situación de calle que llevaba consigo a una menor envuelta en una cobija.

Al ser abordado por los oficiales, el sujeto declaró que la madre de la niña la había dejado bajo su cuidado sin proporcionar alimento, ropa ni las condiciones básicas necesarias para su atención.

Ante esta situación, los elementos de la UMAV procedieron a resguardar a la menor y la trasladaron de manera inmediata para recibir valoración y atención médica, con el fin de garantizar su estado de salud.

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Asimismo, el caso fue turnado a la Procuraduría de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, instancia que se encargará de dar seguimiento legal a la situación y asegurar la protección integral de la bebé.

Las autoridades reiteraron su compromiso de actuar de manera oportuna ante cualquier situación que vulnere los derechos de niñas, niños y adolescentes, e hicieron un llamado a la ciudadanía para reportar casos similares.

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