Ciudad Juárez.— Durante las últimas semanas se han registrado en esta frontera tres casos que dejan en evidencia un problema muy grande: el maltrato infantil.

Decenas de niños son víctimas de violencia, desde sicológica, física y sexual, perpetrada por sus propios padres o cuidadores, al grado de perder la vida.

El caso que generó consternación fue el del menor Eithan Daniel, de un año y medio, quien murió el pasado 10 de marzo luego de que a su madre se le cayera de una cómoda después de haberlo bañado. La mujer trasladó el cuerpo de su hijo en transporte público y en un taxi de plataforma para abandonarlo en una bolsa de plástico y entre la maleza en un terreno, en un camino de Ciudad Juárez.

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El menor tenía señales de maltrato. En un audiencia, la madre, identificada como Vianey Esmeralda, dijo no sentir afecto por el niño desde el embarazo. Ella y el padre, Brayan Gabriel, fueron vinculados por el delito de homicidio.

Ese no ha sido el único caso en esta localidad. Días después de la muerte de Eithan Daniel, dos mujeres identificadas como Mayra Alejandra y María Guadalupe fueron detenidas por su presunta responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar.

Según se detalló, un menor que estaba bajo su cuidado fue rescatado por un vecino, quien escuchó cómo las mujeres lo agredían y lo mojaban con agua fría.

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De acuerdo con el testimonio del menor, las agresiones fueron ocasionadas por su madre y su abuela porque el niño les dijo que tenía hambre.

La semana pasada, la Fiscalía de Distrito Zona Norte detuvo e imputó a José Enrique C. por los delitos de homicidio en grado de tentativa y violencia familiar agravada, cometidos en perjuicio de tres menores en Juárez.

Según las indagatorias de la Unidad Especializada en Investigación de Daños y Lesiones, al hombre se le atribuye la probable responsabilidad en las lesiones cometidas a un niño de seis años, quien el pasado viernes 20 de marzo ingresó en código rojo a un hospital de la ciudad.

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También violentó a otros dos menores, de seis y cuatro años de edad, quienes estaban bajo su cuidado, en un domicilio de la colonia Manuel Valdez.

Problema que crece

Datos oficiales señalan que en esta frontera el maltrato infantil se incrementó hasta 40% desde 2022; la violencia es ejercida hacia los niños por sus propios padres.

A decir de organizaciones civiles consultadas por este diario, se trata de un problema estructural que viene desde una violencia normalizada en casa, de niñas embarazadas y de padres y madres jóvenes que fueron víctimas de la guerra del narcotráfico, los llamados “hijos del narco”.

De 2022 a la fecha, la subprocuraduría de Atención a Niñas, Niños y Adolescentes señala un incremento de entre 35% y 40% en las denuncias que se reciben por maltrato infantil.

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Jesús Rodolfo Villa Rivera, subprocurador de Atención de Niñas, Niños y Adolescentes y demás personas de Asistencia Social, del distrito judicial Bravos en el estado de Chihuahua, detalla que en esa dependencia reciben denuncias, tanto presenciales como de manera anónima, así como provenientes de dependencias estatales y municipales. De ahí se inicia una investigación y es donde se nota el incremento de las denuncias; la mayoría de los casos se registran por problemas con adicciones por parte de los padres.

“Esto se da en nuestra ciudad [Juárez], lo que es el suroriente. Lo que más se da es la omisión de cuidados y casos de abuso sexual, incluso la pérdida de vida de los niños. Mientras el estado, la Federación y el municipio hacen el esfuerzo de prevenir, estos delitos se incrementan, sobre todo por el número de población”, detalla el funcionario.

Precisa que se trata de padres jóvenes que vienen de núcleos familiares en los que se ejerce violencia, hay problemas de adicciones e incluso en otros aspectos; también hay violencia hacia niños en familias migrantes.

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“Traen ellos ese problema de adicción y la familia extensa también trae ese problema de adicción, hacemos todo el esfuerzo, pero tampoco podemos obligarlos [a rehabilitarse]. Algunos vienen aquí y quieren recuperar a sus hijos, entran a organizaciones para atender la adicción, pero hay otros que no, y se tutela a los menores”, explica.

En 2025, en el estado de Chihuahua se recibieron alrededor de 10 mil 830 denuncias relacionadas con delitos hacia menores, entre las que destaca el maltrato infantil. En lo que va de 2026 suman mil 714 denuncias en delitos hacia menores, de los que al menos la tercera parte corresponden a violencia y omisiones de cuidado.

La mayoría de las quejas han sido interpuestas de manera anónima por vecinos que ven la violencia contra los niños. En otros casos es la misma Fiscalía General del Estado (FGE) la que interpone la queja, al detener a los padres.

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En el caso de detenciones de padres que ejercen violencia contra sus hijos, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en el departamento de Trabajo Social, detuvo a 72 personas en 2025 por omisión de cuidados, a 57 por violencia familiar y a 38 por maltrato a menores. En lo que va de 2026 suman 16 detenciones por omisiones de cuidado, 28 por violencia familiar y siete por maltrato.

Políticas públicas a favor de la niñez

Para la Red por la Infancia de Ciudad Juárez, la violencia infantil que ahora se está visibilizando forma parte de un problema estructural que, en mucho, se debe a la falta de políticas públicas enfocadas en atender a la niñez.

Catalina Castillo, de la Red por la Infancia de Ciudad Juárez, explica que además de atender la situaciones que se viven dentro de la familia, se deben generar políticas públicas en las que se ponga foco a la atención infantil.

“Las cosas que nosotros hemos identificado desde hace mucho tiempo, y que es una demanda constante para todos los gobiernos, es poner [a los niños] en el centro de la agenda pública, poner en el centro de los gobiernos la atención infantil y el cuidado infantil. Esa es una de nuestras mayores demandas que hemos venido haciendo durante más de 15 años. Se tienen que generar espacios de cuidado infantil, se tiene que generar una política pública para las familias, para la atención de las hijas e hijos”, indica la especialista.

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Señala que es necesario que los gobiernos atiendan no sólo los casos de violencia infantil, sino la situación administrativa que ha dejado, por años, en el abandono el tema del cuidado infantil y que lleva a que se registren casos de violencia hacia los menores de edad.

“Necesitamos hacer organización comunitaria, que nos vayamos aliando, porque también somos responsables como adultos y adultas de las niñas y los niños. Yo creo que los papás son responsables de los hijos e hijas, pero la comunidad tenemos que hacernos responsables de las niñas, niños y adolescentes de nuestras counidades”, concluye.