Ciudad Juárez.- Los padres del menor Eithan Daniel de un año seis meses y quien fuera localizado sin vida el pasado 10 de marzo en Ciudad Juárez, Chihuahua, recibieron este día imputación por el delito de homicidio agravado calificado.

El Ministerio Público de la Unidad Especializada en la Investigación de Delitos contra la Vida, detalló que formuló imputación en contra de Vianey Esmeralda H. G, y Brayan Gabriel S. A., por el delito de homicidio.

De manera oficial se detalló, que la Fiscalía de Distrito Zona Norte, hizo del conocimiento de ambos imputados, que se les atribuye su probable participación en el delito cometido el pasado 10 de marzo, cuando se localizó el cuerpo del niño de un año medio, en una zona de maleza cerca de la Carretera a Casas Grandes, a la altura de la colonia Kilómetro 27.

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Hechos por los que fueron detenidos al cumplimentarles una orden de aprehensión la tarde de ayer sábado 21 de marzo.

Durante la audiencia inicial por orden de aprehensión ejecutada, el Juez de Control, conocedor de la causa penal 1182/2026, les impuso la medida cautelar de prisión preventiva y fijó para el próximo martes 24 de marzo, la audiencia de vinculación a proceso penal.

Hasta el momento ha trascendido que en la audiencia inicial la madre del bebé, quien hoy fue sepultado en un panteón local, se declaró culpable de toda responsabilidad y deslindó a su pareja sentimental de toda culpa.

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