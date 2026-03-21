Ciudad Juárez. - La tarde de este sábado se cumplimentó la orden de aprehensión contra los padres de un bebé de un año y medio de edad asesinado en Ciudad Juárez, Chihuahua.

El cuerpo de Eitan Daniel fue localizado el 10 de marzo en la zona conocida como Los kilómetros, después de que aparentemente su madre lo asesinara en el baño de la colonia Fronteriza.

A raíz de las investigaciones realizadas por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, este sábado elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Norte, cumplimentaron una orden de aprehensión en contra de Vianey Esmeralda H. G. y Brayan Gabriel S.A., por el delito de homicidio agravado y calificado.

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De acuerdo a las primeras indagatorias, ambos son probables responsables de la muerte de su menor hijo, de un año y medio de edad, cuyo cuerpo abandonado fue localizado el pasado 10 de marzo, entre la maleza ubicada a la altura de la colonia Kilómetro 27, cuya causa de muerte fue hematoma subdural consecutivo a traumatismo craneoencefálico.

El mandato judicial girado bajo la causa penal 1182/2026, fue solicitado por el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida y otorgado por el Juez de Control del Distrito Judicial Bravos.

Los detenidos quedaron a disposición del órgano jurisdiccional para que, en las próximas horas, se les formule imputación por el delito mencionado.

El cuerpo del menor fue entregado a la abuela paterna quien fue quien lo reclamó y ya se realizan los servicios funerarios.

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En las últimas horas se ha detallado, que la madre del bebé viajó en transporte público y en un vehículo dentro plataforma, para llegar hasta la zona de Los Kilómetros y dejar el cuerpo de su hijo entre la maleza del desierto.

En imágenes difundidas se puede observar cómo la acusada llevaba una bolsa en color negro con un bulto dentro, el cual era el cuerpo sin vida de su hijo.

En días atrás el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE) Gilberto Loya, comentó que se tiene indicios de que el menor sufrió de violencia extrema como de haber sido amarrado además de presentar severa desnutrición.

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