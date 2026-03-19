Ciudad Juárez. - Al menos cinco personas fueron detenidas en Ciudad Juárez, Chihuahua, por el caso de un infanticidio, que se cometió en contra de un menor de un año seis meses, que fue identificado como Eitan.

El caso comenzó el pasado diez de marzo, cuando cerca del cruce de la Carretera Casas Grandes y calle Segunda, en la colonia Kilómetro 27, fue encontrado un menor sin vida.

Durante toda la semana, la Comsion Local de Búsqueda hizo pública una pesquisa del menor, para dar con el paradero de la familia, además de que se iniciaron las investigaciones correspondientes al caso.

La noche del miércoles se confirmó que se detuvo al padre y madre del menor, así como tres integrantes más de la familia por este hecho.

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De acuerdo con lo que se ha dado a conocer los detenidos son: la madre del menor, identificada como Vianey Esmeralda, de 23 años, además de Braian Adrián, quien sería el padre del bebé y quien es originario de El Paso, Texas.

También se reporta la detención de la bisabuela del menor de 70 años; además de Erika H., de 44 años; y Raúl Rosendo, de 48 años.

Caen 5 presuntos involucrados en el infanticidio de Eitan en Ciudad Juárez, Chihuahua; la mayoría son familiares del menor. Foto: Especial.

En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Pública del Estado (SSPE) Gilberto Loya, comentó que se tiene indicios de que el menor fue sometido a violencia constante, ya que tenía huellas de violencia como de haber sido amarrado e incluso se presume de forma extraoficial, que pudo haber violencia sexual.

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Según se ha señalado, la situación se presentó por parte de los padres, por situaciones de baja tolerancia hacia el niño, como por ejemplo el llorar.

Los detenidos fueron puestos a disposición de agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) en Ciudad Juárez, quienes durante este día llevaron a cabo un cateo en una vivienda de la colonia Fronteriza, donde se presume el niño habría sido asesinado en el baño del inmueble.

Cabe destacar que, en el lugar, se menciona que también se resguardó a otro menor de 2 años de edad, en tanto se continúa con las investigaciones correspondientes.

En redes sociales ha consternado el caso e incluso se ha exhibido a la madre del menor, a quien le han dejado mensajes de odio en sus redes sociales.

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