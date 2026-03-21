Culiacán. - El secretario de Seguridad Pública del Estado, general en activo Sinuhé Téllez López, dijo que la situación en la sindicatura del Salado, en Culiacán, donde elementos navales y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana desplegaron un operativo con un detenido y 11 civiles muertos, ya está controlada.

Sin dar mayores detalles, ya que se trató de un operativo efectuado por fuerzas federales la madrugada del jueves pasado, solo comentó que la situación ya está tranquila, se volvió a la normalidad.

Dio a conocer que realiza una evaluación de la situación de la seguridad en el estado, a fin de instrumentar nuevas acciones en coordinación con las diversas instancias del gobierno federal y con las municipales.

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La madrugada del jueves pasado se desplegó un operativo aéreo y terrestre ejecutado por las fuerzas federales que cubrió las zonas de dos sindicaturas de Culiacán, donde 11 civiles resultaron muertos, uno más fue detenido y una de las hijas del Ismael “El Mayo Zambada” García, fue retenida por varios minutos.

Sobre este operativo, el secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Omar García Harfuc, informó que la retención de Monica Zambada fue momentánea, ya que se cotejó sus datos y se le dejó libre.

En relación a la persona detenida en dicho operativo, donde fallecieron 11 presuntos miembros del grupo de los “Mayitos”, esta fue identificada por las autoridades federales como Omar Osvaldo “N”.

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afcl