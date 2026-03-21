En los últimos meses, en México se han destapado distintos casos de abusos en los que se encuentran involucrados profesores de varias escuelas.

Los docentes han sido detenidos por hechos relacionados con abuso, posesión de material pornográfico u otras conductas en contra de estudiantes de todas las edades.

Los casos corresponden a hechos específicos ocurridos en diferentes contextos y momentos, en los que se ha señalado la presunta participación de personal docente.

EL UNIVERSAL hace un recuento de algunos de ellos.

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Enrique "N", el maestro de inglés que grabó a su alumna debajo de la falda

El pasado miércoles 18 de marzo en el Colegio del Valle, institución particular, ubicada en las calles Mier y Pesado, de la colonia Del Valle Norte; una alumna captó el momento en el que el profesor de inglés identificado como Enrique "N" grabó a una de sus compañeras con su teléfono celular.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) el docente solicitó durante la clase que las y los estudiantes pasaran uno a uno a su escritorio para entregar sus actividades, lo cual fue aprovechado por Enrique para grabar con su celular por debajo de la falda de una de las alumnas.

Vinculan a proceso a maestro que grabó a alumna de 16 años en colegio de colonia Del Valle. (Foto: especial)

Enrique "N" fue detenido el mismo día por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) tras la solicitud del representante legal de la escuela de educación media superior y este viernes 20 de marzo, un juez de control encontró los elementos suficientes para vincularlo a proceso, dándole la medida cautelar de prisión preventiva.

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Nayelli “N”, agresora de sus propias hijas

Conforme a los datos de la FGJ-CDMX, el caso se originó a partir de que la pareja de Nayelli "N" denunciara haber encontrado en su teléfono celular y en su computadora diversas fotografías y videos de carácter sexual en los que aparecían menores, entre ellas sus dos hijas.

Al hacer la revisión del material, se localizaron grabaciones obtenidas desde cámaras de videovigilancia instaladas en los baños de la escuela donde trabajaba como profesora.

Vinculan a proceso a mujer por pornografía infantil en CDMX; investigan grabaciones de menores en escuela. Foto: Especial

Tras estos datos de prueba, se emitió una orden de aprehensión que fue cumplimentada el pasado 11 de marzo en la alcaldía Tláhuac y el 13 de marzo se le dictó prisión preventiva por el delito de trata de personas en su modalidad de pornografía infantil.

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Denuncia de acoso sexual en plena clausura escolar en Chiapas

El 16 de julio del 2025 durante un evento de clausura del ciclo escolar 2024-2025 de la escuela preparatoria Felipe Carrillo Puerto, del municipio de Pijijiapan, Chiapas, una estudiante identificada como Claudia denunció que algunos de los 25 maestros de la institución acosaban sexualmente a las estudiantes.

La acusación ocurrió frente a autoridades escolares, padres de familia y compañeros, lo que provocó que el caso se hiciera visible de manera inmediata.

Posteriormente, se dio a conocer que la alumna había presentado una denuncia formal desde aproximadamente tres meses antes; sin embargo, la carpeta de investigación había sido archivada. Tras lo ocurrido en la ceremonia, el caso fue retomado y el 14 de julio de 2023 la Fiscalía de Chiapas informó que inició investigaciones en torno a los señalamientos.

En plena clausura de fin de cursos, estudiante en Chiapas denuncia acoso sexual por parte de maestros (17/07/2025). Foto: Especial

El 17 de julio de 2023, autoridades reportaron la detención de uno de los docentes señalados en Tapachula, por su probable responsabilidad en los delitos de hostigamiento y acoso sexual. En los días siguientes también se informó sobre la investigación de otros maestros, la separación del cargo de uno de ellos y la renuncia del director del plantel.

Finalmente, el 20 de julio de 2023, un juez dictó formal prisión contra el docente detenido, mientras las investigaciones continuaron respecto a los demás señalados. De manera posterior, se anunciaron medidas en el ámbito educativo en Chiapas, como la instalación de buzones en escuelas para la recepción de denuncias relacionadas con acoso y hostigamiento sexual.

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María Guadalupe “N”, León Guanajuato

El 30 de mayo de 2025 se inició una carpeta de investigación tras la denuncia de una madre de familia en contra de María Guadalupe "N", sin embargo, la maestra fue separada de su cargo por la Secretaría de Educación de Guanajuato hasta la primera semana de julio, tras la protesta pública de familiares de las víctimas.

Madres denunciaron que la profesora realizaba un "juego" que culminaba con la agresión sexual de alumnos y alumnas de preescolar, además les imponía castigos extremos, los golpeaba en la cabeza y les hacía bullying mofándose de su apariencia física.

El 10 de julio del 2025 la maestra fue vinculada a proceso penal por el delito de abuso sexual en agravio de ocho menores de edad que eran sus alumnos en el Jardín de Niños Juan Enrique Pestalozzi de la colonia Vibar, ubicado al poniente de León, Guanajuato.

La docente fue ingresada al Centro de Prevención y Reinserción Social de León después de que un juez le determino prisión preventiva.

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Profesor de educación física en escuela de Tlalpan

El 19 de marzo de 2025 elemento de la SSC detuvieron a un profesor de educación de 22 años de una escuela localizada en la esquina de las calles Benito Juárez y José María Morelos, en la colonia Miguel Hidalgo Primera Sección, en la alcaldía Tlalpan; señalado como responsable de acosar a una alumna de 11 años de edad.

El profesor fue reconocido por varios padres de familia como el responsable de acosar a la alumna, a quien le solicitaba fotografías íntimas.

Detienen a profesor por acosar a alumna en Tlalpan (19/03/2025). Foto: Especial

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Maestro de preescolar de Tamaulipas acusado de abuso

El 17 de enero de 2025 un maestro de educación física del Instituto Colón en Reynosa, Tamaulipas identificado como Daniel Montalvo "N" fue detenido tras ser acusado de abuso infantil en contra de más de 14 alumnos de preescolar.

Alumnos señalaron que el docente se les acercaba para "jugar a las cosquillas" sin embargo les hacía tocamientos.

De acuerdo con las investigaciones, Montalvo es hijo de un maestro del mismo plantel educativo y llevaba poco tiempo trabajando ahí.

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Los casos expuestos muestran una serie de hechos registrados en distintos momentos y contextos, en los que se han iniciado procesos legales y administrativos contra docentes señalados por este tipo de conductas.

En cada situación se han desarrollado acciones específicas conforme a las características de los hechos, dando lugar a investigaciones, detenciones y medidas dentro del ámbito educativo.

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