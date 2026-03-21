Mérida, Yucatán.-Tras el primer deceso de una persona por la miasis provocada por el gusano barrenador, la diputada local del PAN, Ana Cristina Polanco Bautista, pidió deslindar responsabilidades y reforzar la prevención.

Señaló que el deceso pudo evitarse mediante acciones oportunas de prevención, vigilancia y atención por parte del sector salud.

“Hoy nos dicen que es un caso aislado y que no hay riesgo. Y ojalá así sea, de verdad, pero ¿qué se hizo antes para evitar que esto ocurriera?”, cuestionó.

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Tras el primer deceso de una persona por la miasis provocada por el gusano barrenador, la diputada local del PAN, Ana Cristina Polanco Bautista, pidió deslindar responsabilidades y reforzar la prevención. Foto Especial

La legisladora recordó que el PAN Yucatán propuso la creación de una Comisión Especial de Seguimiento a la Crisis Zoosanitaria del Gusano Barrenador del Ganado, iniciativa que no respaldó la mayoría de Morena en el Congreso local.

Polanco expresó su solidaridad con la familia de la víctima y subrayó que detrás de cada caso hay una vida, por lo que no debe minimizarse la situación. Asimismo, afirmó que autoridades deben estar pendientes de la evolución del gusano barrenador en Yucatán.

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