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TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Un hombre que secuestró a dos personas fue sentenciado en Chiapas a , sin derecho a ningún beneficio legal.

El Poder Judicial de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria ejemplar a Heyni “N” por el , cometido en contra de dos personas de identidades reservadas.

Los hechos fueron cometidos en el municipio de Reforma, y después del desahogo de pruebas, realizado en audiencias de juicio oral, se acreditó la participación y responsabilidad penal del sentenciado.

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En la resolución, el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial en el municipio de Pichucalco resolvió imponerle una sentencia de 100 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Agregó que se determinó no concederle o sustitutivo de la pena impuesta.

Una vez resuelta esa sentencia, el Poder Judicial del estado reafirmó su compromiso con la justicia apegada a la ley y sin impunidad.

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dmrr/cr

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