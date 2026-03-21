TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS. - Un hombre que secuestró a dos personas fue sentenciado en Chiapas a 100 años de prisión, sin derecho a ningún beneficio legal.

El Poder Judicial de Chiapas, a través de un Tribunal de Enjuiciamiento, dictó sentencia condenatoria ejemplar a Heyni “N” por el delito de secuestro agravado, cometido en contra de dos personas de identidades reservadas.

Los hechos fueron cometidos en el municipio de Reforma, y después del desahogo de pruebas, realizado en audiencias de juicio oral, se acreditó la participación y responsabilidad penal del sentenciado.

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En la resolución, el Tribunal de Enjuiciamiento del distrito judicial en el municipio de Pichucalco resolvió imponerle una sentencia de 100 años de prisión y el pago de la reparación del daño.

Agregó que se determinó no concederle ningún beneficio o sustitutivo de la pena impuesta.

Una vez resuelta esa sentencia, el Poder Judicial del estado reafirmó su compromiso con la justicia apegada a la ley y sin impunidad.

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