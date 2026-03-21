Culiacán. - Un juez de control y enjuiciamiento vinculó a proceso a Roberto Adolfo “N” y Roberto Junior “N” como probables responsables del delito de feminicidio agravado de la joven Blanca Nallely “N”, cuyo cuerpo en proceso de descomposición fue encontrado sepultado en arenas de la Playa del Tambor, Navolato.

Las investigaciones de este caso por parte de la Fiscalía General del Estado, cuyas pruebas se integraron a la carpeta respectiva, refieren que el día 3 de agosto del 2024, la víctima fue trasladada a las playas del Tambor, donde fue privada de la vida y su cuerpo fue ocultado entre la arena.

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En audiencia inicial celebrada el pasado viernes, el Juez de control resolvió vincularlos a proceso a ambos, por considerar suficientes las pruebas presentadas que establecieron su probable participación en el feminicidio, por lo que se les impuso como medida cautelar prisión preventiva.

Las autoridades judiciales el día 4 de agosto del 2024 recibieron la denuncia de la desaparición de Blanca Nallely “N”, por lo que se emitió una ficha de búsqueda, en la que se resaltó que se trataba de una joven de 26 años con una estatura de un metro 70 centímetros, complexión delgada y tez blanca.

El cuerpo de la joven fue descubierto por visitantes de la playa del Tambor, en el municipio de Navolato, los cuales notificaron el hallazgo y peritos forenses de la Fiscalía General del Estado acudieron a recuperarlo y someterlo a estudios de genética forense para certificar su identidad.

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afcl