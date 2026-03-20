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Un ejecutado al acabar un encuentro deportivo en la colonia Lagunilla causó pánico entre los asistentes y dejó como saldo dos hombres heridos.

El incidente ocurrió a las 19:50 horas, aproximadamente, de este viernes, cuando sujetos desconocidos arribaron al y dispararon de manera directa antes de emprender la huida.

Ante la demora de las unidades de emergencia, los lesionados fueron evacuados de la zona por familiares y testigos en vehículos privados; uno de los afectados, de 29 años de edad, ingresó a un hospital con impactos de bala en ambas piernas.

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Elementos de la policía estatal y municipal desplegaron un operativo de búsqueda en las calles aledañas, y procedieron al acordonamiento de la cancha con el fin de recolectar casquillos percutidos por el servicio pericial.

Al momento, las autoridades no reportan detenidos ni han definido el móvil de la agresión.

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dft/bmc

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