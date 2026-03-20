Más Información
VIDEO: Lula ofrece alianza energética a Sheinbaum; Petrobras y Pemex podrían colaborar para extraer crudo
Sheinbaum reconoce a Elvira Carrillo en Quintana Roo; mujeres mayas son pioneras en lucha por los derechos, recuerda
Protestan por desaparición de Eduardo Ochoa Arias, empresario platanero en Colima; familiares exigen su localización
Un ataque armado ejecutado al acabar un encuentro deportivo en la colonia Lagunilla causó pánico entre los asistentes y dejó como saldo dos hombres heridos.
El incidente ocurrió a las 19:50 horas, aproximadamente, de este viernes, cuando sujetos desconocidos arribaron al campo de futbol y dispararon de manera directa antes de emprender la huida.
Ante la demora de las unidades de emergencia, los lesionados fueron evacuados de la zona por familiares y testigos en vehículos privados; uno de los afectados, de 29 años de edad, ingresó a un hospital con impactos de bala en ambas piernas.
Lee también INM y Gobierno de Morelos activan operativo “Héroes Paisanos 2026”; custodian ingreso de 8 mil connacionales en Semana Santa
Elementos de la policía estatal y municipal desplegaron un operativo de búsqueda en las calles aledañas, y procedieron al acordonamiento de la cancha con el fin de recolectar casquillos percutidos por el servicio pericial.
Al momento, las autoridades no reportan detenidos ni han definido el móvil de la agresión.
Ejecutan a policía preventivo que custodiaba una narcobogeda en Huitzilac, Morelos; suman 8 oficiales asesinados
dft/bmc
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]