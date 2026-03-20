Zacatecas. - Las tensiones crecieron en el cuarto día de manifestaciones de productores de frijol que realizaron bloqueos tanto en vialidades de la ciudad de Zacatecas como en la carretera federal 45, donde tiraron costales de la leguminosa para exigir al gobierno federal que no se excluya a los pequeños productores, tras asegurar que en los centros de acopio “hay corrupción y favoritismo”, porque se da prioridad a las producciones que llevan “los coyotes”.

Mientras que al gobernador David Monreal Ávila le piden que dé la cara a los productores y los acompañe en esta exigencia a la Federación, además de acusar a funcionarios estatales de pretender “desacreditar” a esta movilización.

Lo anterior se debe a que desde el martes se han realizado manifestaciones por parte de agrupaciones que exigen que se le compre su frijol, ya que se avecina el cierre del programa de acopio de frijol que hace tres meses emprendió el gobierno federal, a través de 54 centros de acopio en la entidad, a un precio de garantía de 27 pesos el kilo pagado al productor.

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Sin embargo, la pugna entre manifestantes y autoridades estatales se ha polarizado, tanto Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general del gobierno estatal, así como Omar Carrera Pérez, subsecretario de Concertación Política y Atención Ciudadana, han señalado que las movilizaciones “no tienen sentido”.

Omar Carrera ha señalado públicamente que tiene identificado que los líderes de este grupo de manifestantes, en referencia a Isaías Castro y Rubén Hernández, presuntamente “tienen intereses personales y políticos” y ha cuestionado prácticas de estos dirigentes que considera son parte de las que emplea “el coyotaje”.

Por cuarto día frijoleros bloquean vialidades en Zacatecas; manifestantes y autoridades se acusan de "coyotaje". Foto: Esther Consuegra

Mientras que Reyes Mugüerza en sus redes sociales colocó un video en donde aborda el conflicto y mencionó que, si bien la demanda de muchos pequeños productores es legítima, afirmó que dentro de esas movilizaciones “hay personas que aún siguen funcionando como coyotes como intermediarios, son personas que hace unos meses compraron frijol a precio barato y lo están tratando de vender al precio de garantía (27 pesos el kilo) y al no poder colocarlo, están cayendo en excesos, no solamente bloqueando las vialidades de Zacatecas, capital, sino cometiendo actos violentos en instituciones federales”.

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Ante esta respuesta, este viernes, de nueva cuenta los frijoleros se volvieron a movilizar en dos puntos estratégicos, ya que a muy temprana hora comenzaron con los bloqueos sobre el bulevar principal que conecta la zona metropolitana de Zacatecas-Guadalupe, a la altura de los edificios de la Comisión Federal de Electricidad y de la Secretaría del Bienestar.

Los manifestantes llamaron mentirosos a los funcionarios y dijeron que ellos "no son coyotes" y que seguirán en la lucha y aseguran que las autoridades le apuestan al desgaste y que, pese a que son del mismo partido el gobierno estatal y federal, ninguno de los dos da respuestas y sólo les queda "encomendarse al Santo Niño de Atocha para que les dé entendimiento a las autoridades".

Después, el contingente se movió a la carretera federal 45, a la salida a Fresnillo, donde se ubican las oficinas de Alimentación para el Bienestar (extinta Segalmex), ya que exigían ver al Ángel Olais Avila, jefe de la Unidad Operativa, a quien acusan de no informar cómo va el avance del acopio y a quién les han dado la ampliación de las 16 mil toneladas.

Advirtieron de nuevas movilizaciones para la próxima semana, no sólo en Zacatecas, sino en la Ciudad de México.

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