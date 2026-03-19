Zacatecas.— En vísperas de que se concluya el proceso de acopio y comercialización de frijol en Zacatecas —emprendido por el gobierno federal—, diversas organizaciones campesinas se han movilizado durante dos días consecutivos con tomas de edificios gubernamentales y bloqueos de vialidades para exigir que a sus agremiados se les compre su frijol, tras señalar que en los centros de acopio se ha excluido a los pequeños productores y sólo se ha recibido frijol “del coyotaje, de los que tienen dinero o de agrupaciones con intereses políticos”.

Desde el pasado mes de diciembre, el gobierno federal abrió 54 centros de acopio en 17 municipios de la entidad, en donde se recibiría 60 mil toneladas de la leguminosa a un precio de garantía pagado al productor de 27 pesos el kilo; sin embargo, se desconoce el volumen que se lleva y cuándo concluirá el acopio.

Los primeros en manifestarse fueron productores de los municipios de Villa de Cos, Morelos, Pánuco, Calera y Fresnillo, encabezados por Isaías Castro Trejo, quienes exigían la apertura de los centros de acopio en esa región; aseguraron que ya no podían esperar más, ya que desde hace 15 días se les había dicho que se les iba a dar respuesta, pero al no tenerla se desplazaron hasta la capital para realizar la toma de casetas, de dependencias federales y bloqueos viales.

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El entendimiento entre manifestantes y las autoridades estatales se ha complicado, ya que, a través de sus redes sociales, Omar Carrera, subsecretario de Concertación y Atención Ciudadana, responsabilizó públicamente al diputado federal José Narro Céspedes de orquestar las manifestaciones.

Al respecto, el diputado morenista desmintió al funcionario estatal y aseguró que él no organizó esos cierres, pero que tampoco dará “la espalda a la gente” y señaló que lo ocurrido con los productores inconformes “es por falta de atención del gobierno del estado y de promesas que no se cumplen, de apoyos que no llegan”.

A las movilizaciones también se sumó Frijoleros Organizados por el Bienestar (FOBZ), organización comandada por Fernando Galván, quienes se manifestaron ayer para exigir la apertura de centros de acopio en Fresnillo ante el temor de que concluya el programa.

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Denunció que hay muchas irregularidades y que el problema se centra en que los jefes que operan los centros de acopio han permitido la entrada de costales “a los coyotes” o intermediarios.

Dijo que en el sector frijolero todos los líderes se conocen y tiene conocimiento que sólo han recibido producto de las organizaciones afines a funcionarios estatales y legisladores, incluida, dijo, las de José Narro, así como de funcionarios de la Secretaría del Campo.

En este sentido, el dirigente estatal del PRI, Carlos Peña, afirmó que el programa de acopio “fracasó”, porque sólo se ha favorecido a los grupos cercanos a Morena y al resto de los productores se les compra a seis pesos el kilo.

A su vez, la diputada federal Luvianka Partida Chávez señaló que, aparte de que no se respetó el precio de garantía de 27 pesos, también tiene conocimiento de que hay interferencia del crimen organizado en el acopio de frijol.